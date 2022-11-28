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Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО

Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО - РИА Новости, 28.11.2022

Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО

Власти Нидерландов пытаются ограничить работу российской дипломатической миссии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил посол России в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:50

2022-11-28T16:50

2022-11-28T16:55

в мире

нидерланды

организация по запрещению химического оружия

гаага

россия

александр шульгин

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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Нидерландов пытаются ограничить работу российской дипломатической миссии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил посол России в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.В Гааге в понедельник открылась 27-я конференция стран-участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря."Высылка российских дипломатов и препятствие своевременному прибытию экспертов для участия в заседаниях руководящих органов ОЗХО являются грубейшим нарушением нидерландским правительством своих обязательств по статье VIII Конвенции и Соглашению о центральных учреждениях ОЗХО", - говорится в заявлении Шульгина, которое распространило постпредство РФ.В этой связи дипломат призвал ОЗХО обратить самое пристальное внимание на данную проблему, а правительство Королевства Нидерландов - "отказаться от злоупотребления предоставленного ему государствами-участниками права принимать на своей территории международную организацию".В конце марта МИД Нидерландов объявил о высылке 17 российских дипломатов. По словам министра иностранных дел страны Вопке Хукстры, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности страны".

https://ria.ru/20220812/vysylka-1809235340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, гаага, россия, александр шульгин