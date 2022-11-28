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Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО - РИА Новости, 28.11.2022
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Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО
Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО - РИА Новости, 28.11.2022
Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО
Власти Нидерландов пытаются ограничить работу российской дипломатической миссии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил посол России в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:50
2022-11-28T16:55
в мире
нидерланды
организация по запрещению химического оружия
гаага
россия
александр шульгин
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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Нидерландов пытаются ограничить работу российской дипломатической миссии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил посол России в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.В Гааге в понедельник открылась 27-я конференция стран-участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря."Высылка российских дипломатов и препятствие своевременному прибытию экспертов для участия в заседаниях руководящих органов ОЗХО являются грубейшим нарушением нидерландским правительством своих обязательств по статье VIII Конвенции и Соглашению о центральных учреждениях ОЗХО", - говорится в заявлении Шульгина, которое распространило постпредство РФ.В этой связи дипломат призвал ОЗХО обратить самое пристальное внимание на данную проблему, а правительство Королевства Нидерландов - "отказаться от злоупотребления предоставленного ему государствами-участниками права принимать на своей территории международную организацию".В конце марта МИД Нидерландов объявил о высылке 17 российских дипломатов. По словам министра иностранных дел страны Вопке Хукстры, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности страны".
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в мире, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, гаага, россия, александр шульгин
В мире, Нидерланды, Организация по запрещению химического оружия, Гаага, Россия, Александр Шульгин
16:50 28.11.2022 (обновлено: 16:55 28.11.2022)
 
Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу постпредства России при ОЗХО

Постпред Шульгин: Нидерланды пытаются ограничить работу российской миссии при ОЗХО

© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Нидерландов пытаются ограничить работу российской дипломатической миссии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил посол России в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
В Гааге в понедельник открылась 27-я конференция стран-участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря.
"Высылка российских дипломатов и препятствие своевременному прибытию экспертов для участия в заседаниях руководящих органов ОЗХО являются грубейшим нарушением нидерландским правительством своих обязательств по статье VIII Конвенции и Соглашению о центральных учреждениях ОЗХО", - говорится в заявлении Шульгина, которое распространило постпредство РФ.
В этой связи дипломат призвал ОЗХО обратить самое пристальное внимание на данную проблему, а правительство Королевства Нидерландов - "отказаться от злоупотребления предоставленного ему государствами-участниками права принимать на своей территории международную организацию".
В конце марта МИД Нидерландов объявил о высылке 17 российских дипломатов. По словам министра иностранных дел страны Вопке Хукстры, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности страны".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:39
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022 году
 
В миреНидерландыОрганизация по запрещению химического оружияГаагаРоссияАлександр Шульгин
 
 
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