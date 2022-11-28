https://ria.ru/20221128/otnosheniya-1834806501.html
Россия и Казахстан отказались действовать в ущерб союзническим отношениям
Россия и Казахстан отказались действовать в ущерб союзническим отношениям - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан отказались действовать в ущерб союзническим отношениям
Москва и Астана воздерживаются от действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран, говорится в декларации. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:19
2022-11-28T16:19
2022-11-28T16:19
владимир путин
россия
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана воздерживаются от действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран, говорится в декларации.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях действует механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, политика
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Россия и Казахстан отказались действовать в ущерб союзническим отношениям
Москва и Астана воздержатся от действий, способных нанести ущерб союзническим отношениям