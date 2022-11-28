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Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо - РИА Новости, 28.11.2022
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Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо
Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо - РИА Новости, 28.11.2022
Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо
Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков группировки "Аш-Шабаб", напавших на отель в центре столицы страны Могадишо, сообщает местное издание... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:41
2022-11-28T16:41
в мире
могадишо
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков группировки "Аш-Шабаб", напавших на отель в центре столицы страны Могадишо, сообщает местное издание GaroweOnline со ссылкой на официальных лиц.Нападение на отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца, произошло в воскресенье вечером. Фешенебельный отель известен как популярное место встреч среди членов правительства и депутатов.Операция по обезвреживанию боевиков продолжалась почти сутки. Издание публикует видеоролик окрестностей отеля после нападения, на котором видны перевернутые и искореженные автомобили, а также разрушенные постройки.О числе уничтоженных боевиков и их жертв не сообщается. Ранее представитель службы безопасности заявил о четырех погибших. Несколько человек, в том числе госслужащие получили ранения.Из-за нападения в понедельник в Могадишо были отменены заседание парламента и церемония вручения дипломов студентам университета.
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в мире, могадишо
В мире, Могадишо
16:41 28.11.2022
 
Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо

Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель Villa Rose в центре Могадишо

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков группировки "Аш-Шабаб", напавших на отель в центре столицы страны Могадишо, сообщает местное издание GaroweOnline со ссылкой на официальных лиц.
Нападение на отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца, произошло в воскресенье вечером. Фешенебельный отель известен как популярное место встреч среди членов правительства и депутатов.
Операция по обезвреживанию боевиков продолжалась почти сутки. Издание публикует видеоролик окрестностей отеля после нападения, на котором видны перевернутые и искореженные автомобили, а также разрушенные постройки.
О числе уничтоженных боевиков и их жертв не сообщается. Ранее представитель службы безопасности заявил о четырех погибших. Несколько человек, в том числе госслужащие получили ранения.
Из-за нападения в понедельник в Могадишо были отменены заседание парламента и церемония вручения дипломов студентам университета.
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В миреМогадишо
 
 
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