https://ria.ru/20221128/otel-1834815967.html

Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо

Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо - РИА Новости, 28.11.2022

Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на отель в центре Могадишо

Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков группировки "Аш-Шабаб", напавших на отель в центре столицы страны Могадишо, сообщает местное издание... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:41

2022-11-28T16:41

2022-11-28T16:41

в мире

могадишо

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков группировки "Аш-Шабаб", напавших на отель в центре столицы страны Могадишо, сообщает местное издание GaroweOnline со ссылкой на официальных лиц.Нападение на отель Villa Rose, расположенный вблизи президентского дворца, произошло в воскресенье вечером. Фешенебельный отель известен как популярное место встреч среди членов правительства и депутатов.Операция по обезвреживанию боевиков продолжалась почти сутки. Издание публикует видеоролик окрестностей отеля после нападения, на котором видны перевернутые и искореженные автомобили, а также разрушенные постройки.О числе уничтоженных боевиков и их жертв не сообщается. Ранее представитель службы безопасности заявил о четырех погибших. Несколько человек, в том числе госслужащие получили ранения.Из-за нападения в понедельник в Могадишо были отменены заседание парламента и церемония вручения дипломов студентам университета.

https://ria.ru/20221030/mogadisho-1827845623.html

могадишо

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в мире, могадишо