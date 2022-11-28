https://ria.ru/20221128/ospa-1834772748.html
ВОЗ будет использовать термин "mpox" в качестве синонима оспы обезьян
ВОЗ будет использовать термин "mpox" в качестве синонима оспы обезьян - РИА Новости, 28.11.2022
ВОЗ будет использовать термин "mpox" в качестве синонима оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян из-за расистских и... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:57
2022-11-28T14:57
2022-11-28T14:57
африка
воз
европа
в мире
оспа обезьян
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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний, говорится в опубликованном заявлении ведомства на сайте организации.ВОЗ сообщает, что, когда вспышка оспы обезьян распространилась ранее в этом году, были замечены расистские и стигматизирующие высказывания в интернете и в некоторых сообществах."Соображения, касающиеся рекомендаций, включали обоснование, научную целесообразность, степень текущего использования, произносимость, удобство использования на разных языках, отсутствие географических или зоологических ссылок и легкость поиска исторической научной информации", - добавляет организация.Ранее группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки.ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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африка, воз, европа, в мире, оспа обезьян
Африка, ВОЗ, Европа, В мире, Оспа обезьян
ВОЗ будет использовать термин "mpox" в качестве синонима оспы обезьян
ВОЗ начнет использовать термин "mpox" для обозначения оспы обезьян из-за замечаний
ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний, говорится в опубликованном заявлении ведомства на сайте
организации.
"После серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использовать новый предпочтительный термин "mpox" на английском в качестве синонима оспы обезьян. Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока "оспа обезьян" не будет выведена из употребления", - сказано в документе.
ВОЗ сообщает, что, когда вспышка оспы обезьян распространилась ранее в этом году, были замечены расистские и стигматизирующие высказывания в интернете и в некоторых сообществах.
"Соображения, касающиеся рекомендаций, включали обоснование, научную целесообразность, степень текущего использования, произносимость, удобство использования на разных языках, отсутствие географических или зоологических ссылок и легкость поиска исторической научной информации", - добавляет организация.
Ранее группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки.
ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.