https://ria.ru/20221128/operatsiya-1834779885.html

Турецкая армия готова к наземной операции в Сирии, пишут СМИ

Турецкая армия готова к наземной операции в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022

Турецкая армия готова к наземной операции в Сирии, пишут СМИ

Вооруженные силы Турции практически закончили приготовления к наземной операции в Сирии и ждут лишь решения главы государства, рассказали агентству Рейтер два... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:18

2022-11-28T15:18

2022-11-28T15:53

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Турции практически закончили приготовления к наземной операции в Сирии и ждут лишь решения главы государства, рассказали агентству Рейтер два высокопоставленных турецких чиновника."Все приготовления закончены. Теперь необходимо политическое решение", — сказал один из собеседников агентства.Другой отметил, что для окончательной подготовки потребуется еще несколько дней."До начала операции осталось не так много. Теперь это зависит от решения президента", — добавил чиновник.По его словам, целями операции станут города Манбидж, Кобани и Телль-Рифат, чтобы создать единую зону между различными территориями Сирии, перешедшими под контроль Анкары с 2016 года.Решение о начале операции могут принять на сегодняшнем заседании правительства, намекнули источники.Турция с 20 ноября проводит на севере Сирии и Ирака воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана". Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что дальше последует и наземная операция. В российском МИД предупредили, что это может усилить напряженность в регионе и привести к росту террористической активности.

https://ria.ru/20221127/boeviki-1834636809.html

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сирия, турция, в мире, ирак