https://ria.ru/20221128/odkb-1834793398.html

Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ

Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ

Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:51

2022-11-28T15:51

2022-11-28T15:57

россия

одкб

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."В 30-ю годовщину подписания Договора о коллективной безопасности и 20-ю годовщину создания ОДКБ Российская Федерация и Республика Казахстан, признавая ключевую роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и стабильности, подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала Организации. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств и прекурсоров, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей Организации", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, одкб, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан