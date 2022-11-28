15:51 28.11.2022 (обновлено: 15:57 28.11.2022)
Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ
Россия и Казахстан будут наращивать потенциал ОДКБ, улучшать механизмы борьбы с угрозами
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"В 30-ю годовщину подписания Договора о коллективной безопасности и 20-ю годовщину создания ОДКБ Российская Федерация и Республика Казахстан, признавая ключевую роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности и стабильности, подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала Организации. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств и прекурсоров, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей Организации", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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