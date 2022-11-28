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Украинские войска снова обстреляли Сватово

Украинские войска снова обстреляли Сватово - РИА Новости, 28.11.2022

Украинские войска снова обстреляли Сватово

Украинские войска в 13.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Сватово, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:51

2022-11-28T14:51

2022-11-28T14:51

специальная военная операция на украине

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сватово

луганская народная республика

украина

сцкк

нато

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Сватово, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.50 - населенный пункт Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221127/setsoperatsiya-1833961595.html

сватово

луганская народная республика

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в мире, сватово, луганская народная республика, украина, сцкк, нато