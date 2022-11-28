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Украинские войска снова обстреляли Сватово - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/obstrel-1834770670.html
Украинские войска снова обстреляли Сватово
Украинские войска снова обстреляли Сватово - РИА Новости, 28.11.2022
Украинские войска снова обстреляли Сватово
Украинские войска в 13.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Сватово, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:51
2022-11-28T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Сватово, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.50 - населенный пункт Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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сватово
луганская народная республика
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в мире, сватово, луганская народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
14:51 28.11.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Сватово

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Сватово тремя натовскими снарядами

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Сватово, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.50 - населенный пункт Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 ноября, 16:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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