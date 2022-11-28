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Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин
Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин - РИА Новости, 28.11.2022
Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин
Авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:14
2022-11-28T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны России."В результате удара ВКС России высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказали в ведомстве.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
14:14 28.11.2022 (обновлено: 15:47 28.11.2022)
 
Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин

Минобороны: ВКС России поразили более ста военных и восемь бронемашин высокоточным ударом

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота реактивной артиллерии ВС России
Работа реактивной артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Работа реактивной артиллерии ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"В результате удара ВКС России высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 ноября, 16:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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