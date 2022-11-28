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Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин

Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин - РИА Новости, 28.11.2022

Российские войска уничтожили более ста военных и восемь бронемашин

Авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:14

2022-11-28T14:14

2022-11-28T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны России."В результате удара ВКС России высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказали в ведомстве.

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2022

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, украинский демократический альянс за реформы (удар)