https://ria.ru/20221128/obstrel-1834737945.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Урагана"

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Урагана" - РИА Новости, 28.11.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Урагана"

Украинские войска выпустили по населенному пункту Верхнеторецкое в ДНР две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:17

2022-11-28T13:17

2022-11-28T13:25

донецкая народная республика

сцкк

безопасность

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Верхнеторецкое в ДНР две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.50 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20221128/obstrel-1834675133.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, сцкк, безопасность, вооруженные силы украины