https://ria.ru/20221128/obstrel-1834737945.html
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Урагана" - РИА Новости, 28.11.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Урагана"
Украинские войска выпустили по населенному пункту Верхнеторецкое в ДНР две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:17
2022-11-28T13:17
2022-11-28T13:25
донецкая народная республика
сцкк
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Верхнеторецкое в ДНР две ракеты из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.50 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено две ракеты из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20221128/obstrel-1834675133.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, безопасность, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Безопасность, Вооруженные силы Украины
13:17 28.11.2022 (обновлено: 13:25 28.11.2022)
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из "Урагана"
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому в ДНР две ракеты из РСЗО "Ураган"