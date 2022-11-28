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Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ - РИА Новости, 28.11.2022
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Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ
Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ - РИА Новости, 28.11.2022
Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ
Недопуск делегаций России и Белоруссии на Парламентскую ассамблею ОБСЕ вновь показывает боязнь Запада услышать альтернативное мнение, заявил руководитель... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:03
2022-11-28T15:03
в мире
петр толстой
владимир джабаров
россия
белоруссия
варшава
обсе
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Недопуск делегаций России и Белоруссии на Парламентскую ассамблею ОБСЕ вновь показывает боязнь Запада услышать альтернативное мнение, заявил руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве завершилась неудачной попыткой исключения России из этой организации, напомнил Толстой."То, что... не пустили делегации России и Беларуси, лишний раз показывает боязнь Запада услышать напрямую позицию нашей стороны, услышать альтернативное мнение наших политиков. Показывает, как легко могут быть нарушены все принятые международные нормы и правила этой крупнейшей организации по безопасности в Европе", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Также он отметил, что часть стран-участниц решила, что они в состоянии приостановить членство самой большой европейской страны – Российской Федерации, "якобы до выполнения неких условий"."Но всё ещё сохраняется здравый смысл у отдельных членов ПА ОБСЕ, которые высказались против принятия подобных русофобских решений… А мы будем и дальше работать для того, чтобы отстаивать позиции нашей страны на международных площадках, но уже после своей победы в специальной военной операции на территории Украины. Тогда и разговор будет строиться несколько иначе", - сообщил Толстой.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщал, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). Позднее МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. Глава отдела коммуникаций и прессы ПА ОБСЕ Нэт Пэрри после этого заявлял РИА Новости, что решение о невыдаче виз российской делегации, члены которой находятся под санкциями Евросоюза, для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве принималось на национальном уровне – польские власти решили не отменять ограничения на поездки, предусмотренные санкциями.
https://ria.ru/20221126/boykot-1834497528.html
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в мире, петр толстой, владимир джабаров, россия, белоруссия, варшава, обсе
В мире, Петр Толстой, Владимир Джабаров, Россия, Белоруссия, Варшава, ОБСЕ
15:03 28.11.2022
 
Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ

Толстой: недопуск России и Белоруссии на ПА ОБСЕ показывает боязнь услышать иное мнение

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Недопуск делегаций России и Белоруссии на Парламентскую ассамблею ОБСЕ вновь показывает боязнь Запада услышать альтернативное мнение, заявил руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве завершилась неудачной попыткой исключения России из этой организации, напомнил Толстой.
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"То, что... не пустили делегации России и Беларуси, лишний раз показывает боязнь Запада услышать напрямую позицию нашей стороны, услышать альтернативное мнение наших политиков. Показывает, как легко могут быть нарушены все принятые международные нормы и правила этой крупнейшей организации по безопасности в Европе", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что часть стран-участниц решила, что они в состоянии приостановить членство самой большой европейской страны – Российской Федерации, "якобы до выполнения неких условий".
"Но всё ещё сохраняется здравый смысл у отдельных членов ПА ОБСЕ, которые высказались против принятия подобных русофобских решений… А мы будем и дальше работать для того, чтобы отстаивать позиции нашей страны на международных площадках, но уже после своей победы в специальной военной операции на территории Украины. Тогда и разговор будет строиться несколько иначе", - сообщил Толстой.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщал, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). Позднее МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. Глава отдела коммуникаций и прессы ПА ОБСЕ Нэт Пэрри после этого заявлял РИА Новости, что решение о невыдаче виз российской делегации, члены которой находятся под санкциями Евросоюза, для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве принималось на национальном уровне – польские власти решили не отменять ограничения на поездки, предусмотренные санкциями.
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