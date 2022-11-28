https://ria.ru/20221128/obse-1834775075.html

Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ

Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ - РИА Новости, 28.11.2022

Толстой назвал причину недопуска России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ

Недопуск делегаций России и Белоруссии на Парламентскую ассамблею ОБСЕ вновь показывает боязнь Запада услышать альтернативное мнение, заявил руководитель... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:03

2022-11-28T15:03

2022-11-28T15:03

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Недопуск делегаций России и Белоруссии на Парламентскую ассамблею ОБСЕ вновь показывает боязнь Запада услышать альтернативное мнение, заявил руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Очередная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве завершилась неудачной попыткой исключения России из этой организации, напомнил Толстой."То, что... не пустили делегации России и Беларуси, лишний раз показывает боязнь Запада услышать напрямую позицию нашей стороны, услышать альтернативное мнение наших политиков. Показывает, как легко могут быть нарушены все принятые международные нормы и правила этой крупнейшей организации по безопасности в Европе", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Также он отметил, что часть стран-участниц решила, что они в состоянии приостановить членство самой большой европейской страны – Российской Федерации, "якобы до выполнения неких условий"."Но всё ещё сохраняется здравый смысл у отдельных членов ПА ОБСЕ, которые высказались против принятия подобных русофобских решений… А мы будем и дальше работать для того, чтобы отстаивать позиции нашей страны на международных площадках, но уже после своей победы в специальной военной операции на территории Украины. Тогда и разговор будет строиться несколько иначе", - сообщил Толстой.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщал, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). Позднее МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. Глава отдела коммуникаций и прессы ПА ОБСЕ Нэт Пэрри после этого заявлял РИА Новости, что решение о невыдаче виз российской делегации, члены которой находятся под санкциями Евросоюза, для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве принималось на национальном уровне – польские власти решили не отменять ограничения на поездки, предусмотренные санкциями.

https://ria.ru/20221126/boykot-1834497528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, петр толстой, владимир джабаров, россия, белоруссия, варшава, обсе