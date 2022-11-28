Опрос ВЦИОМ: более четверти россиян в 2022 году занялись допобразованием
Опрос ВЦИОМ: более четверти россиян в 2022 году занялись дополнительным образованием
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДевушка работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Девушка работает в технопарке "Горизонт" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более четверти россиян сообщили, что в 2022 году начали посещать учебные курсы, читать учебную литературу и решили получить дополнительное образование, следует из результатов исследования ВЦИОМ в рамках спецпроекта с РИА Новости.
С утверждением о том, что в 2022 году они начали посещать учебные курсы, больше читать учебной литературы или решили получить дополнительное образование, согласились 28% россиян. Не согласились с утверждением об этом 19% опрошенных, скорее не согласны – 8%, для 43% респондентов это не актуально, 2% - затруднились с ответом. Среди женщин тех, кто начал обучаться чему-то новому, больше, чем среди мужчин, 29% против 26% соответственно.
По словам директора "ВЦИОМ-консалтинга" Алексея Верижникова, "инвестиции в себя" - это инвестиции в образование и здоровье. "Помимо внутренней рационализации, что "кризис - это хорошее время, чтобы поучиться чему-то новому и, наконец, пройти долго откладываемый "техосмотр" у врачей", подобные действия имеют и чисто психотерапевтический эффект - человек ощущает себя "при деле" и меньше тревожится", - отмечает Верижников.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 и 20 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.