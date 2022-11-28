https://ria.ru/20221128/obrazovanie-1834669114.html

Опрос ВЦИОМ: более четверти россиян в 2022 году занялись допобразованием

Опрос ВЦИОМ: более четверти россиян в 2022 году занялись допобразованием - РИА Новости, 28.11.2022

Опрос ВЦИОМ: более четверти россиян в 2022 году занялись допобразованием

Более четверти россиян сообщили, что в 2022 году начали посещать учебные курсы, читать учебную литературу и решили получить дополнительное образование, следует... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:14

2022-11-28T09:14

2022-11-28T09:14

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вциом

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более четверти россиян сообщили, что в 2022 году начали посещать учебные курсы, читать учебную литературу и решили получить дополнительное образование, следует из результатов исследования ВЦИОМ в рамках спецпроекта с РИА Новости.С утверждением о том, что в 2022 году они начали посещать учебные курсы, больше читать учебной литературы или решили получить дополнительное образование, согласились 28% россиян. Не согласились с утверждением об этом 19% опрошенных, скорее не согласны – 8%, для 43% респондентов это не актуально, 2% - затруднились с ответом. Среди женщин тех, кто начал обучаться чему-то новому, больше, чем среди мужчин, 29% против 26% соответственно.По словам директора "ВЦИОМ-консалтинга" Алексея Верижникова, "инвестиции в себя" - это инвестиции в образование и здоровье. "Помимо внутренней рационализации, что "кризис - это хорошее время, чтобы поучиться чему-то новому и, наконец, пройти долго откладываемый "техосмотр" у врачей", подобные действия имеют и чисто психотерапевтический эффект - человек ощущает себя "при деле" и меньше тревожится", - отмечает Верижников.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 и 20 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834653863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом