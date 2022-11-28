03:20 28.11.2022 (обновлено: 15:00 28.11.2022)
Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами
Финансист Эткинд заявил о риске выманивая средств россиян на взломанный счет
Девушка с картой и мобильным телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными счетами, а затем, подобрав к одному из счетов "ключик", опустошают его, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.
Для этого жулики с помощью письма или СМС-сообщения заражают ваш компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из ваших счетов через онлайн-банк. Затем они звонят вам, представляясь сотрудниками банка, Центробанка, полиции и тому подобного и убеждают перевести все ваши деньги на тот самый счет. Если вы поддаетесь и отправляете деньги себе же, их тут же снимают.
"Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов", — пояснил эксперт.
Чтобы этого избежать, не вступайте в беседы с незнакомцами по телефону и не переходите по ссылкам, полученным из неизвестных источников, посоветовал Эткинд.