https://ria.ru/20221128/obman-1834646898.html

Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами

Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами - РИА Новости, 28.11.2022

Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами

У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными счетами, а затем,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T03:20

2022-11-28T03:20

2022-11-28T15:00

экономика

общество

роман эткинд

россия

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148025/16/1480251619_0:229:4590:2811_1920x0_80_0_0_1af0238c551ed81ee34c7eccb70386ca.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными счетами, а затем, подобрав к одному из счетов "ключик", опустошают его, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.Для этого жулики с помощью письма или СМС-сообщения заражают ваш компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из ваших счетов через онлайн-банк. Затем они звонят вам, представляясь сотрудниками банка, Центробанка, полиции и тому подобного и убеждают перевести все ваши деньги на тот самый счет. Если вы поддаетесь и отправляете деньги себе же, их тут же снимают. Чтобы этого избежать, не вступайте в беседы с незнакомцами по телефону и не переходите по ссылкам, полученным из неизвестных источников, посоветовал Эткинд.

https://ria.ru/20221127/obman-1834515679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, роман эткинд, россия, мошенничество