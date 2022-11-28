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Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами - РИА Новости, 28.11.2022
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Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами
Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами - РИА Новости, 28.11.2022
Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами
У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными счетами, а затем,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T03:20
2022-11-28T15:00
экономика
общество
роман эткинд
россия
мошенничество
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными счетами, а затем, подобрав к одному из счетов "ключик", опустошают его, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.Для этого жулики с помощью письма или СМС-сообщения заражают ваш компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из ваших счетов через онлайн-банк. Затем они звонят вам, представляясь сотрудниками банка, Центробанка, полиции и тому подобного и убеждают перевести все ваши деньги на тот самый счет. Если вы поддаетесь и отправляете деньги себе же, их тут же снимают. Чтобы этого избежать, не вступайте в беседы с незнакомцами по телефону и не переходите по ссылкам, полученным из неизвестных источников, посоветовал Эткинд.
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экономика, общество, роман эткинд, россия, мошенничество
Экономика, Общество, Роман Эткинд, Россия, Мошенничество
03:20 28.11.2022 (обновлено: 15:00 28.11.2022)
 
Россиянам рассказали о риске переводов денег между своими счетами

Финансист Эткинд заявил о риске выманивая средств россиян на взломанный счет

© Fotolia / oatawaДевушка с картой и мобильным телефоном
Девушка с картой и мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Fotolia / oatawa
Девушка с картой и мобильным телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными счетами, а затем, подобрав к одному из счетов "ключик", опустошают его, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.
Для этого жулики с помощью письма или СМС-сообщения заражают ваш компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из ваших счетов через онлайн-банк. Затем они звонят вам, представляясь сотрудниками банка, Центробанка, полиции и тому подобного и убеждают перевести все ваши деньги на тот самый счет. Если вы поддаетесь и отправляете деньги себе же, их тут же снимают.
"Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов", — пояснил эксперт.
Чтобы этого избежать, не вступайте в беседы с незнакомцами по телефону и не переходите по ссылкам, полученным из неизвестных источников, посоветовал Эткинд.
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ЭкономикаОбществоРоман ЭткиндРоссияМошенничество
 
 
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