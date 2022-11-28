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Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян - РИА Новости, 28.11.2022
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Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян
Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян - РИА Новости, 28.11.2022
Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян
Российский МИД заявил послу Норвегии Роберту Квиле о недопустимости преследования россиян за запуск беспилотников, говорится в заявлении внешнеполитического... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:35
2022-11-28T17:36
норвегия
россия
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский МИД заявил послу Норвегии Роберту Квиле о недопустимости преследования россиян за запуск беспилотников, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Поводом для вызова посла в МИД стали аресты и судебные процессы в отношении российских граждан, которых в Норвегии обвиняют в незаконном использовании дронов. "Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия. Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности", — заявили в министерстве.После начала российской военной спецоперации на Украине Норвегия запретила россиянам, проживающим в стране, запускать беспилотники. В последние месяцы за нарушение этого запрета задержали семерых российских граждан, всех их отправили под стражу. Среди арестованных оказался сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. При этом у Якунина есть как российское, так и британское гражданство. По Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
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норвегия, россия, в мире
Норвегия, Россия, В мире
15:35 28.11.2022 (обновлено: 17:36 28.11.2022)
 
Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян

МИД заявил послу Норвегии в Москве о недопустимости преследования россиян

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание посольства Королевства Норвегия в Москве
Здание посольства Королевства Норвегия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание посольства Королевства Норвегия в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский МИД заявил послу Норвегии Роберту Квиле о недопустимости преследования россиян за запуск беспилотников, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Поводом для вызова посла в МИД стали аресты и судебные процессы в отношении российских граждан, которых в Норвегии обвиняют в незаконном использовании дронов.
"Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия. Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности", — заявили в министерстве.
После начала российской военной спецоперации на Украине Норвегия запретила россиянам, проживающим в стране, запускать беспилотники. В последние месяцы за нарушение этого запрета задержали семерых российских граждан, всех их отправили под стражу. Среди арестованных оказался сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. При этом у Якунина есть как российское, так и британское гражданство. По Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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