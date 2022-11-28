https://ria.ru/20221128/norvegiya-1834785966.html

Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян

Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян - РИА Новости, 28.11.2022

Посла Норвегии в Москве вызвали в МИД из-за арестов россиян

Российский МИД заявил послу Норвегии Роберту Квиле о недопустимости преследования россиян за запуск беспилотников, говорится в заявлении внешнеполитического... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:35

2022-11-28T15:35

2022-11-28T17:36

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский МИД заявил послу Норвегии Роберту Квиле о недопустимости преследования россиян за запуск беспилотников, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Поводом для вызова посла в МИД стали аресты и судебные процессы в отношении российских граждан, которых в Норвегии обвиняют в незаконном использовании дронов. "Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия. Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности", — заявили в министерстве.После начала российской военной спецоперации на Украине Норвегия запретила россиянам, проживающим в стране, запускать беспилотники. В последние месяцы за нарушение этого запрета задержали семерых российских граждан, всех их отправили под стражу. Среди арестованных оказался сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. При этом у Якунина есть как российское, так и британское гражданство. По Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.

https://ria.ru/20221128/norvegiya-1834647431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

норвегия, россия, в мире