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Норвегия сохранила линии связи с Москвой, заявили в минобороны королевства
Норвегия сохранила линии связи с Москвой, заявили в минобороны королевства - РИА Новости, 28.11.2022
Норвегия сохранила линии связи с Москвой, заявили в минобороны королевства
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что, несмотря на ситуацию вокруг Украины, королевство сохранило "некоторые линии связи" с Москвой, связь... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T00:08
2022-11-28T00:08
2022-11-28T00:08
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что, несмотря на ситуацию вокруг Украины, королевство сохранило "некоторые линии связи" с Москвой, связь между военными двух стран также сохраняется."Контакты между нашими странами, конечно, изменились после 24 февраля. В то же время мы сохранили некоторые линии связи, мы сотрудничаем в сфере рыболовства и вместе занимаемся спасательными операциями на море. Мы также поддерживали связи между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью", - сказал министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.По его мнению, в какой-то момент "все должно вернуться в норму". "Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому у этой ситуации есть также долгосрочные последствия", - отметил глава минобороны Норвегии.По словам министра, в настоящее время в Осло "не видят конкретной прямой военной угрозы для самой Норвегии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221123/norvegiya-1833733329.html
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в мире, владимир путин, норвегия, москва, украина
В мире, Владимир Путин, Норвегия, Москва, Украина
Норвегия сохранила линии связи с Москвой, заявили в минобороны королевства
Министр обороны Норвегии Грам: связь между военными России и Норвегии сохраняется