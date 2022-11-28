22:53 28.11.2022 (обновлено: 23:51 28.11.2022)
СМИ: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Bloomberg: страны Евросоюза не смогли согласовать уровень потолка цен на нефть из России
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страны — члены Европейского союза не смогли достичь договоренности по уровню потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов.
Как рассказали источники издания, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость слишком высокой.
При этом ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность установить потолок на уровне 62 долларов за баррель.
На минувшей неделе газета Politico писала, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша выступила за установку лимита на уровне 30 долларов.
Как позднее сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, такое предложение Варшавы может нарушить единство внутри Евросоюза.
В начале октября ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти, с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам Евросоюз.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.