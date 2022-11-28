Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/neft-1834896257.html
СМИ: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
СМИ: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Страны — члены Европейского союза не смогли достичь договоренности по уровню потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:53
2022-11-28T23:51
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
польша
прибалтика
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страны — члены Европейского союза не смогли достичь договоренности по уровню потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов.Как рассказали источники издания, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость слишком высокой.При этом ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность установить потолок на уровне 62 долларов за баррель.На минувшей неделе газета Politico писала, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша выступила за установку лимита на уровне 30 долларов.Как позднее сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, такое предложение Варшавы может нарушить единство внутри Евросоюза.В начале октября ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти, с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам Евросоюз.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
https://ria.ru/20221128/potolok-1834737827.html
https://ria.ru/20221126/neft-1834397438.html
польша
прибалтика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_7a9cd3eed3ed961cdd0c22ee7b2c677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, польша, прибалтика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Польша, Прибалтика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
22:53 28.11.2022 (обновлено: 23:51 28.11.2022)
 
СМИ: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Bloomberg: страны Евросоюза не смогли согласовать уровень потолка цен на нефть из России

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страны — члены Европейского союза не смогли достичь договоренности по уровню потолка цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов.
Как рассказали источники издания, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость слишком высокой.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 13:17
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть
При этом ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность установить потолок на уровне 62 долларов за баррель.
На минувшей неделе газета Politico писала, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша выступила за установку лимита на уровне 30 долларов.
Как позднее сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, такое предложение Варшавы может нарушить единство внутри Евросоюза.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
26 ноября, 06:16
СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС
В начале октября ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти, с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам Евросоюз.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
Кому Россия продает нефть
27 мая, 13:59Инфографика
Кому Россия продает нефть
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакПольшаПрибалтикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала