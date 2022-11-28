https://ria.ru/20221128/neft-1834809503.html

Польша призвала ЕС как можно скорее отказаться от российской нефти

Польша призвала ЕС как можно скорее отказаться от российской нефти - РИА Новости, 28.11.2022

Польша призвала ЕС как можно скорее отказаться от российской нефти

Польша призывает Европейский союз как можно скорее отказаться от российской нефти, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:26

2022-11-28T16:26

2022-11-28T16:26

экономика

цены на нефть

матеуш моравецкий

владимир путин

александр новак

россия

польша

греция

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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Польша призывает Европейский союз как можно скорее отказаться от российской нефти, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Ранее власти Польши заявили о планах до конца текущего года отказаться от российских энергоресурсов. Страна уже не получает из России уголь и газ."Это предмет дебатов в рамках Европейского союза. Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов, выступаем за то, чтобы как можно быстрее "выключить" российскую нефть", - сказал Моравецкий.Ранее агентство Блумберг сообщало, что переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться позже. До этого сообщалось, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

https://ria.ru/20221108/gaz-1830081544.html

https://ria.ru/20221125/neft-1834201876.html

россия

польша

греция

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экономика, цены на нефть, матеуш моравецкий, владимир путин, александр новак, россия, польша, греция, евросоюз, санкции в отношении россии