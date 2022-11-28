https://ria.ru/20221128/neft-1834666058.html
Цены на нефть опустились ниже 81 доллара впервые с 11 января
Цены на нефть опустились ниже 81 доллара впервые с 11 января - РИА Новости, 28.11.2022
Цены на нефть опустились ниже 81 доллара впервые с 11 января
Мировые цены на нефть падают более чем на три процента, стоимость Brent впервые с 11 января опустилась ниже 81 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:46
2022-11-28T08:46
2022-11-28T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на три процента, стоимость Brent впервые с 11 января опустилась ниже 81 долларов за баррель, следует из данных торгов.По состоянию на 10:12 мск цена февральских фьючерсов на марку Brent снижается на 3,19 процента, до 81,08 доллара за баррель. Минутами ранее опускалась ниже 81 доллара.Январских фьючерсы на WTI дешевеют на 3,2 процента, до 73,88 доллара.Рынки реагируют на ситуацию с коронавирусом в Китае, где в субботу выявили 39 791 новый случай заражения. По данным госкомитета по делам здравоохранения, это наивысший показатель с начала пандемии. Китай четвертый день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19. Их рост может стать причиной дальнейшего ужесточения карантинных ограничений, которые, в свою очередь, негативно влияют на китайскую экономику и снижают нефтяной спрос.В воскресенье в центре Пекина прошла демонстрация против ковидных ограничений. Ранее, 24 ноября, были ужесточены ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, люди теперь вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.
https://ria.ru/20221127/neft-1834547988.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), китай
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть), Китай
08:46 28.11.2022 (обновлено: 10:18 28.11.2022)
Цены на нефть опустились ниже 81 доллара впервые с 11 января
Цены на нефть марки Brent опустились ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января