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FT: в ЕС осудили идею Польши о снижении потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022
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FT: в ЕС осудили идею Польши о снижении потолка цен на российскую нефть
FT: в ЕС осудили идею Польши о снижении потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022
FT: в ЕС осудили идею Польши о снижении потолка цен на российскую нефть
Предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть может нарушить единство Евросоюза, написала газета Financial Times со ссылкой на европейского... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:08
2022-11-28T13:12
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
польша
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть может нарушить единство Евросоюза, написала газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.Споры в ЕС по поводу лимита цен все еще продолжаются, отмечает газета."Этот вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря", — считает дипломат.В начале октября Евросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам ЕС.Президент Владимир Путин, комментируя заявления о потолке цен, не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, польша, евросоюз, g7, россия, москва, в мире
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Польша, Евросоюз, G7, Россия, Москва, В мире
07:08 28.11.2022 (обновлено: 13:12 28.11.2022)
 
FT: в ЕС осудили идею Польши о снижении потолка цен на российскую нефть

FT: идея Польши снизить потолок цен на российскую нефть может нарушить единство Евросоюза

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть может нарушить единство Евросоюза, написала газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.

"Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве", — заявил собеседник издания, комментируя идею Варшавы.

Споры в ЕС по поводу лимита цен все еще продолжаются, отмечает газета.
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"Этот вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря", — считает дипломат.
В начале октября Евросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам ЕС.
Президент Владимир Путин, комментируя заявления о потолке цен, не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
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