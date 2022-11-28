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Германия хочет оставить свои ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/nato-1834870623.html
Германия хочет оставить свои ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО
Германия хочет оставить свои ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО - РИА Новости, 28.11.2022
Германия хочет оставить свои ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО
Германия хотела бы оставить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в системе противовоздушной обороны НАТО, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:57
2022-11-28T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
польша
россия
украина
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Германия хотела бы оставить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в системе противовоздушной обороны НАТО, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арно Коллац, комментируя предложение Польши о размещении немецких ЗРК на территории Украины.Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше."Прежде всего, мы даем понять, что мы, разумеется, сохраняем наше предложение польским друзьям, и что мы будем рады оказать им поддержку в защите польского воздушного пространства от внешнего вмешательства как путем патрулирования, так и путем усиления воздушного патруля, если они того пожелают. Оба предложения, конечно же, по-прежнему сохраняются", - сказал представитель минобороны на брифинге в понедельник.При этом он уточнил, что немецкие комплексы Patriot являются неотъемлемой частью противовоздушной обороны НАТО. Спикер добавил, что министр обороны Ламбрехт это ясно дает понять."Это наш вклад в противовоздушную оборону НАТО. У нас также есть обязательство перед нашими партнерами предоставить эти ресурсы на следующий год в состав сил быстрого реагирования, или VJTF (специальная передовая бригада войск НАТО в составе сил быстрого реагирования НАТО - ред.), например. Соответственно, мы, конечно же, сами решаем, как нам выполнять эти обязательства. Факт остается фактом: нам нужны эти силы для того, чтобы мы могли выполнить эти обязательства. Именно поэтому существует сильная заинтересованность в сохранении этих комплексов Patriot в системе НАТО", - пояснил Коллац.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221125/polsha-1834250388.html
https://ria.ru/20221128/nato-1834869460.html
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в мире, кристина ламбрехт, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, польша, россия, украина, нато, право и справедливость, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кристина Ламбрехт, Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, Польша, Россия, Украина, НАТО, Право и справедливость, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Eurofighter Typhoon
19:57 28.11.2022
 
Германия хочет оставить свои ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО

В Минобороны Германии заявили, что хотят оставить свои ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Германия хотела бы оставить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в системе противовоздушной обороны НАТО, сообщил журналистам представитель минобороны ФРГ Арно Коллац, комментируя предложение Польши о размещении немецких ЗРК на территории Украины.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше.
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"Прежде всего, мы даем понять, что мы, разумеется, сохраняем наше предложение польским друзьям, и что мы будем рады оказать им поддержку в защите польского воздушного пространства от внешнего вмешательства как путем патрулирования, так и путем усиления воздушного патруля, если они того пожелают. Оба предложения, конечно же, по-прежнему сохраняются", - сказал представитель минобороны на брифинге в понедельник.
При этом он уточнил, что немецкие комплексы Patriot являются неотъемлемой частью противовоздушной обороны НАТО. Спикер добавил, что министр обороны Ламбрехт это ясно дает понять.
"Это наш вклад в противовоздушную оборону НАТО. У нас также есть обязательство перед нашими партнерами предоставить эти ресурсы на следующий год в состав сил быстрого реагирования, или VJTF (специальная передовая бригада войск НАТО в составе сил быстрого реагирования НАТО - ред.), например. Соответственно, мы, конечно же, сами решаем, как нам выполнять эти обязательства. Факт остается фактом: нам нужны эти силы для того, чтобы мы могли выполнить эти обязательства. Именно поэтому существует сильная заинтересованность в сохранении этих комплексов Patriot в системе НАТО", - пояснил Коллац.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтЯрослав КачиньскийМатеуш МоравецкийПольшаРоссияУкраинаНАТОПраво и справедливостьПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Eurofighter Typhoon
 
 
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