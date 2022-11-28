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Постпред США заявила о единстве стран НАТО в поддержке Украины - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/nato-1834821552.html
Постпред США заявила о единстве стран НАТО в поддержке Украины
Постпред США заявила о единстве стран НАТО в поддержке Украины - РИА Новости, 28.11.2022
Постпред США заявила о единстве стран НАТО в поддержке Украины
Страны НАТО едины в поддержке Украины, раскола в альянсе по этому вопросу нет, заявила постпред США Джулианн Смит. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:57
2022-11-28T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Страны НАТО едины в поддержке Украины, раскола в альянсе по этому вопросу нет, заявила постпред США Джулианн Смит."Лично я не вижу никакого раскола в единстве альянса, мы продолжаем стоять на стороне украинского народа и украинских сил", - сказала Смит в ходе виртуального брифинга. Она отметила, что с обсуждения украинского вопроса во вторник начнется министерская сессия НАТО в Румынии. Вечером во вторник, добавила Смит, министры заслушают главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который расскажет о нуждах страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html
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в мире, украина, нато, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:57 28.11.2022
 
Постпред США заявила о единстве стран НАТО в поддержке Украины

Постпред США Смит заявила, что страны НАТО едины в вопросе поддержки Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Страны НАТО едины в поддержке Украины, раскола в альянсе по этому вопросу нет, заявила постпред США Джулианн Смит.
"Лично я не вижу никакого раскола в единстве альянса, мы продолжаем стоять на стороне украинского народа и украинских сил", - сказала Смит в ходе виртуального брифинга. Она отметила, что с обсуждения украинского вопроса во вторник начнется министерская сессия НАТО в Румынии. Вечером во вторник, добавила Смит, министры заслушают главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который расскажет о нуждах страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 12:40
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины дорого обходится европейцам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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