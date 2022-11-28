https://ria.ru/20221128/nato-1834727708.html

Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая

Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая - РИА Новости, 28.11.2022

Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в понедельник, что, на его взгляд, у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:48

2022-11-28T12:48

2022-11-28T12:48

в мире

китай

нато

тихий океан

жозеп боррель

чжао лицзянь

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в понедельник, что, на его взгляд, у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая.НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. Предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае. Как пишет газета Politico, на встрече НАТО в Бухаресте 29-30 ноября главы МИД обсудят новый отчет о том, как взаимодействовать с КНР."НАТО была создана не для операций в Тихом океане, ведь это Североатлантический альянс", - заявил Боррель изданию."Безусловно, можно учитывать и другие вызовы и угрозы. Но на данный момент – не кажется ли вам, что у нас достаточно угроз и вызовов по традиционному для НАТО сценарию?" - отметил дипломат.Другой высокопоставленный европейский дипломат на условии анонимности заявил газете, что Великобритания оказывает давление на НАТО в связи с проблематикой КНР, так как Лондону "нужна какая-то форма многосторонней структуры" после выхода из Евросоюза."Правда, которую никто не говорит, в том, что для усиления присутствия на Тайване США не смогут одновременно укрепить присутствие в Европе", - отметил дипломат.Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года была утверждена летом на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности. В концепции подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям".По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными, утверждается, что "его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса".Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию альянса, назвал НАТО "системным вызовом миру и стабильности во всем мире" и призвал альянс прекратить очернять Китай.

https://ria.ru/20221119/germaniya-1832620170.html

https://ria.ru/20221118/zombi-1832369307.html

https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html

китай

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, нато, тихий океан, жозеп боррель, чжао лицзянь