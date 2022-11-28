Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/nato-1834727708.html
Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая
Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая - РИА Новости, 28.11.2022
Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в понедельник, что, на его взгляд, у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:48
2022-11-28T12:48
в мире
китай
нато
тихий океан
жозеп боррель
чжао лицзянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811920_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_16a77f3332fed42bc92daa32a75fea2b.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в понедельник, что, на его взгляд, у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая.НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. Предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае. Как пишет газета Politico, на встрече НАТО в Бухаресте 29-30 ноября главы МИД обсудят новый отчет о том, как взаимодействовать с КНР."НАТО была создана не для операций в Тихом океане, ведь это Североатлантический альянс", - заявил Боррель изданию."Безусловно, можно учитывать и другие вызовы и угрозы. Но на данный момент – не кажется ли вам, что у нас достаточно угроз и вызовов по традиционному для НАТО сценарию?" - отметил дипломат.Другой высокопоставленный европейский дипломат на условии анонимности заявил газете, что Великобритания оказывает давление на НАТО в связи с проблематикой КНР, так как Лондону "нужна какая-то форма многосторонней структуры" после выхода из Евросоюза."Правда, которую никто не говорит, в том, что для усиления присутствия на Тайване США не смогут одновременно укрепить присутствие в Европе", - отметил дипломат.Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года была утверждена летом на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности. В концепции подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям".По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными, утверждается, что "его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса".Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию альянса, назвал НАТО "системным вызовом миру и стабильности во всем мире" и призвал альянс прекратить очернять Китай.
https://ria.ru/20221119/germaniya-1832620170.html
https://ria.ru/20221118/zombi-1832369307.html
https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html
китай
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811920_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_1938255cd8ec9c2f70efa5c36d14d268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, нато, тихий океан, жозеп боррель, чжао лицзянь
В мире, Китай, НАТО, Тихий океан, Жозеп Боррель, Чжао Лицзянь
12:48 28.11.2022
 
Боррель заявил, что у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая

Глава дипломатии Евросоюза Боррель: у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в понедельник, что, на его взгляд, у НАТО достаточно угроз и вызовов, помимо Китая.
НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации. Предыдущая версия концепции, принятая в 2010 году, не содержала указаний о Китае. Как пишет газета Politico, на встрече НАТО в Бухаресте 29-30 ноября главы МИД обсудят новый отчет о том, как взаимодействовать с КНР.
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:00
Германия готова наступить еще и на китайские грабли
"НАТО была создана не для операций в Тихом океане, ведь это Североатлантический альянс", - заявил Боррель изданию.
"Безусловно, можно учитывать и другие вызовы и угрозы. Но на данный момент – не кажется ли вам, что у нас достаточно угроз и вызовов по традиционному для НАТО сценарию?" - отметил дипломат.
Другой высокопоставленный европейский дипломат на условии анонимности заявил газете, что Великобритания оказывает давление на НАТО в связи с проблематикой КНР, так как Лондону "нужна какая-то форма многосторонней структуры" после выхода из Евросоюза.
"Правда, которую никто не говорит, в том, что для усиления присутствия на Тайване США не смогут одновременно укрепить присутствие в Европе", - отметил дипломат.
Зомби - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 04:33
В Китае жестко охарактеризовали НАТО одним словом
Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года была утверждена летом на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности. В концепции подчеркивается, что "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям".
По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными, утверждается, что "его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса".
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию альянса, назвал НАТО "системным вызовом миру и стабильности во всем мире" и призвал альянс прекратить очернять Китай.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 04:30
США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за Украины, пишут СМИ
 
В миреКитайНАТОТихий океанЖозеп БоррельЧжао Лицзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала