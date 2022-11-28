https://ria.ru/20221128/naryshkin-1834659803.html
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией - РИА Новости, 28.11.2022
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией
Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:36
2022-11-28T07:36
2022-11-28T11:08
специальная военная операция на украине
цены на нефть
сергей нарышкин
уильям бернс
сша
анкара (провинция)
россия
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834665446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b93bbe1a40cb3b172d3b7b5b0b4b2a09.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.Собеседница агентства добавила, что в случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи."Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано", — заключила она.Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что стороны обсудили положение задержанных американских граждан и ядерные риски. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, инициатором контакта выступил Вашингтон.Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
https://ria.ru/20221122/ssha-1833274343.html
сша
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834665446_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34b85a7cbc2df6fee0790d956d06ca9c.jpg
Руд: "У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками, особенно ядерными"
У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками - особенно ядерными - на уровне спецслужб, на встрече в Анкаре украинское урегулирование не обсуждалось. Если понадобится, директор ЦРУ Бернс и глава СВР Нарышкин могут снова провести разговор, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в России.
2022-11-28T07:36
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сергей нарышкин, уильям бернс, сша, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, США, Анкара (провинция), Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
07:36 28.11.2022 (обновлено: 11:08 28.11.2022)
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией
Дипломат Руд рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками