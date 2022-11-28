https://ria.ru/20221128/naryshkin-1834659803.html

Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией

Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией - РИА Новости, 28.11.2022

Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией

Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T07:36

2022-11-28T07:36

2022-11-28T11:08

специальная военная операция на украине

цены на нефть

сергей нарышкин

уильям бернс

сша

анкара (провинция)

россия

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.Собеседница агентства добавила, что в случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи."Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано", — заключила она.Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что стороны обсудили положение задержанных американских граждан и ядерные риски. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, инициатором контакта выступил Вашингтон.Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

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сша

анкара (провинция)

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Руд: "У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками, особенно ядерными" У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками - особенно ядерными - на уровне спецслужб, на встрече в Анкаре украинское урегулирование не обсуждалось. Если понадобится, директор ЦРУ Бернс и глава СВР Нарышкин могут снова провести разговор, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в России. 2022-11-28T07:36 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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цены на нефть, сергей нарышкин, уильям бернс, сша, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире