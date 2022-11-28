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Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/naryshkin-1834659803.html
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией - РИА Новости, 28.11.2022
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией
Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:36
2022-11-28T11:08
специальная военная операция на украине
цены на нефть
сергей нарышкин
уильям бернс
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.Собеседница агентства добавила, что в случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи."Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано", — заключила она.Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что стороны обсудили положение задержанных американских граждан и ядерные риски. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, инициатором контакта выступил Вашингтон.Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд &gt;&gt;
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Руд: "У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками, особенно ядерными"
У России и США есть канал для обсуждения темы управления рисками - особенно ядерными - на уровне спецслужб, на встрече в Анкаре украинское урегулирование не обсуждалось. Если понадобится, директор ЦРУ Бернс и глава СВР Нарышкин могут снова провести разговор, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в России.
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цены на нефть, сергей нарышкин, уильям бернс, сша, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, США, Анкара (провинция), Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
07:36 28.11.2022 (обновлено: 11:08 28.11.2022)
 
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией

Дипломат Руд рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, особенно ядерными, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
"У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал", — уточнила Руд.
Собеседница агентства добавила, что в случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи.
"Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано", — заключила она.
Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что стороны обсудили положение задержанных американских граждан и ядерные риски. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, инициатором контакта выступил Вашингтон.
Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре.
Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 10:44
Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьСергей НарышкинУильям БернсСШААнкара (провинция)РоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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