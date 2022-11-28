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В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку - РИА Новости, 28.11.2022
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В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку
В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку - РИА Новости, 28.11.2022
В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку
Подозрительная бесхозная сумка обнаружена в подъезде жилого дома в центре Москвы, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:52
2022-11-28T10:52
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена в подъезде жилого дома в центре Москвы, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В подъезде дома номер 30 на Новорязанской улице обнаружена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что подозрительный предмет огорожен, ожидается прибытие кинологов.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
10:52 28.11.2022
 
В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку

В подъезде жилого дома на Новорязанской улице в Москве нашли подозрительную сумку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена в подъезде жилого дома в центре Москвы, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В подъезде дома номер 30 на Новорязанской улице обнаружена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозрительный предмет огорожен, ожидается прибытие кинологов.
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