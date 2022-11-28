https://ria.ru/20221128/moskva-1834687164.html

В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку

В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку - РИА Новости, 28.11.2022

В подъезде дома в центре Москвы нашли подозрительную сумку

Подозрительная бесхозная сумка обнаружена в подъезде жилого дома в центре Москвы, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:52

2022-11-28T10:52

2022-11-28T10:52

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена в подъезде жилого дома в центре Москвы, на место вызваны кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В подъезде дома номер 30 на Новорязанской улице обнаружена бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что подозрительный предмет огорожен, ожидается прибытие кинологов.

https://ria.ru/20221128/evakuatsiya-1834679595.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия