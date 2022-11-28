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В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами - РИА Новости, 28.11.2022
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В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами
В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами - РИА Новости, 28.11.2022
В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:48
2022-11-28T22:48
происшествия
сочи
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте Росприроднадзора."В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в морском порту Сочи. По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что после обнаружения нефтепродуктов специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования, в ходе которых выяснили сумму вреда, причинённого Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.В настоящее время инспекторы выясняют, кто допустил загрязнение.
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происшествия, сочи, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Сочи, Черное море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
22:48 28.11.2022
 
В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами

Росприроднадзор расследует загрязнение моря в сочинском порту нефтепродуктами

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкШторм на Черном море в Адлере
Шторм на Черном море в Адлере - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Шторм на Черном море в Адлере. Архивное фото
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте Росприроднадзора.
"В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в морском порту Сочи. По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после обнаружения нефтепродуктов специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования, в ходе которых выяснили сумму вреда, причинённого Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.
В настоящее время инспекторы выясняют, кто допустил загрязнение.
Место разлива нефтепродуктов в акватории Волги - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 18:09
На Волге из-за севшего на мель судна разлились нефтепродукты
 
ПроисшествияСочиЧерное мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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