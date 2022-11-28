https://ria.ru/20221128/more-1834895747.html

В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами

В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами - РИА Новости, 28.11.2022

В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:48

2022-11-28T22:48

2022-11-28T22:48

происшествия

сочи

черное море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте Росприроднадзора."В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в морском порту Сочи. По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что после обнаружения нефтепродуктов специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования, в ходе которых выяснили сумму вреда, причинённого Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.В настоящее время инспекторы выясняют, кто допустил загрязнение.

https://ria.ru/20221012/neft-1823486439.html

сочи

черное море

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, сочи, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)