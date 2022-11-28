https://ria.ru/20221128/more-1834895747.html
В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами
В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами - РИА Новости, 28.11.2022
В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:48
2022-11-28T22:48
2022-11-28T22:48
происшествия
сочи
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте Росприроднадзора."В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в морском порту Сочи. По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что после обнаружения нефтепродуктов специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования, в ходе которых выяснили сумму вреда, причинённого Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.В настоящее время инспекторы выясняют, кто допустил загрязнение.
https://ria.ru/20221012/neft-1823486439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Сочи, Черное море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами
Росприроднадзор расследует загрязнение моря в сочинском порту нефтепродуктами
СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости.
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора приступило к расследованию по факту загрязнения моря нефтепродуктами в сочинском порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте
Росприроднадзора.
"В Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора от капитана морского порта Сочи поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в морском порту Сочи. По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после обнаружения нефтепродуктов специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования, в ходе которых выяснили сумму вреда, причинённого Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.
В настоящее время инспекторы выясняют, кто допустил загрязнение.