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В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции - РИА Новости, 28.11.2022
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В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции
В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции - РИА Новости, 28.11.2022
В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на новый массовый антиправительственный митинг, он проходит в центре Кишинева у здания... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:12
2022-11-28T16:21
в мире
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кишинев
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КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на новый массовый антиправительственный митинг, он проходит в центре Кишинева у здания генпрокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции. Власти ограничили право оппозиции на акции протеста на период режима ЧП, который введен из-за ситуации на Украине и энергокризиса, однако оппозиция не стала сворачивать пикеты.В понедельник манифестанты сформировали несколько колонн, они от центральной улицы Кишинева направляются к зданию генпрокуратуры. Протестующие держат плакаты с антиправительственными лозунгами."Цель нашей бессрочной акции протеста - добиться отставки всего руководства страны и проведения досрочных парламентских выборов. Сегодня мы идем к генпрокуратуре, чтобы выразить протест главе ведомства Иону Мунтяну, под началом которого фабрикуются уголовные дела в отношении оппозиционных политиков. Указания поступают непосредственно от президента страны Майи Санду. Сегодня юстиция в стране служит не демократии, а группке узурпаторов", - заявила РИА Новости депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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в мире, майя санду, кишинев, украина, россия
В мире, Майя Санду, Кишинев, Украина, Россия
16:12 28.11.2022 (обновлено: 16:21 28.11.2022)
 
В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции

Сторонники оппозиционной "Шор" вышли на массовый антиправительственный митинг в Кишиневе

© SputnikПротестующие в Кишиневе выдвинулись к зданию прокуратуры
Протестующие в Кишиневе выдвинулись к зданию прокуратуры - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Sputnik
Протестующие в Кишиневе выдвинулись к зданию прокуратуры
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на новый массовый антиправительственный митинг, он проходит в центре Кишинева у здания генпрокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции. Власти ограничили право оппозиции на акции протеста на период режима ЧП, который введен из-за ситуации на Украине и энергокризиса, однако оппозиция не стала сворачивать пикеты.
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В понедельник манифестанты сформировали несколько колонн, они от центральной улицы Кишинева направляются к зданию генпрокуратуры. Протестующие держат плакаты с антиправительственными лозунгами.
"Цель нашей бессрочной акции протеста - добиться отставки всего руководства страны и проведения досрочных парламентских выборов. Сегодня мы идем к генпрокуратуре, чтобы выразить протест главе ведомства Иону Мунтяну, под началом которого фабрикуются уголовные дела в отношении оппозиционных политиков. Указания поступают непосредственно от президента страны Майи Санду. Сегодня юстиция в стране служит не демократии, а группке узурпаторов", - заявила РИА Новости депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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