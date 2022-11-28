https://ria.ru/20221128/miting-1834801803.html

В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции

В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции - РИА Новости, 28.11.2022

В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на новый массовый антиправительственный митинг, он проходит в центре Кишинева у здания... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:12

2022-11-28T16:12

2022-11-28T16:21

в мире

майя санду

кишинев

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834804157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5ec951c47004947b56f430fd4ae4f79.jpg

КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на новый массовый антиправительственный митинг, он проходит в центре Кишинева у здания генпрокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции. Власти ограничили право оппозиции на акции протеста на период режима ЧП, который введен из-за ситуации на Украине и энергокризиса, однако оппозиция не стала сворачивать пикеты.В понедельник манифестанты сформировали несколько колонн, они от центральной улицы Кишинева направляются к зданию генпрокуратуры. Протестующие держат плакаты с антиправительственными лозунгами."Цель нашей бессрочной акции протеста - добиться отставки всего руководства страны и проведения досрочных парламентских выборов. Сегодня мы идем к генпрокуратуре, чтобы выразить протест главе ведомства Иону Мунтяну, под началом которого фабрикуются уголовные дела в отношении оппозиционных политиков. Указания поступают непосредственно от президента страны Майи Санду. Сегодня юстиция в стране служит не демократии, а группке узурпаторов", - заявила РИА Новости депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834296754.html

кишинев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, кишинев, украина, россия