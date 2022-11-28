16:12 28.11.2022 (обновлено: 16:21 28.11.2022)
В Кишиневе проходит массовый митинг оппозиции
Сторонники оппозиционной "Шор" вышли на массовый антиправительственный митинг в Кишиневе
© SputnikПротестующие в Кишиневе выдвинулись к зданию прокуратуры
© Sputnik
Протестующие в Кишиневе выдвинулись к зданию прокуратуры
КИШИНЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на новый массовый антиправительственный митинг, он проходит в центре Кишинева у здания генпрокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции. Власти ограничили право оппозиции на акции протеста на период режима ЧП, который введен из-за ситуации на Украине и энергокризиса, однако оппозиция не стала сворачивать пикеты.
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В понедельник манифестанты сформировали несколько колонн, они от центральной улицы Кишинева направляются к зданию генпрокуратуры. Протестующие держат плакаты с антиправительственными лозунгами.
"Цель нашей бессрочной акции протеста - добиться отставки всего руководства страны и проведения досрочных парламентских выборов. Сегодня мы идем к генпрокуратуре, чтобы выразить протест главе ведомства Иону Мунтяну, под началом которого фабрикуются уголовные дела в отношении оппозиционных политиков. Указания поступают непосредственно от президента страны Майи Санду. Сегодня юстиция в стране служит не демократии, а группке узурпаторов", - заявила РИА Новости депутат парламентской фракции "Шор" Регина Апостолова.
Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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