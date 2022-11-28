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Мишустин отметил важность визита Токаева в Россию

Мишустин отметил важность визита Токаева в Россию - РИА Новости, 28.11.2022

Мишустин отметил важность визита Токаева в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность того, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершает свой первый после переизбрания визит именно РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:22

2022-11-28T18:22

2022-11-28T18:40

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность того, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершает свой первый после переизбрания визит именно в Москву, РФ видит в этом дальнейшее укрепление братских союзнических отношений с республикой."Важно, что свой первый визит после переизбрания на пост президента Казахстана вы совершаете в Российскую Федерацию. Мы в этом видим дальнейшее укрепление наших братских союзнических отношений, которые опираются на многовековую дружбу россиян и казахстанских наших партнеров", - сказал Мишустин на встрече с Токаевым.Токаев, в свою очередь, сообщил, что и он видит в этом символизм и значение."Действительно, мой первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента республики Казахстан совершается именно в Российскую Федерацию, в этом видится глубокий символизм. Но не только символизм, а практическое значение. Тем самым мы говорим о том, что ценим сотрудничество с Российской Федерацией, конечно же, в торгово-экономической, инвестиционной сферах", - отметил президент Казахстана.Он добавил, что визит был очень насыщенным."Это и мое мнение, и мнение Владимира Владимировича (Путина - ред.). Мы выразили удовлетворение итогами моего визита в Москву", - сказал Токаев.По его словам, удалось обсудить наиболее актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах.

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