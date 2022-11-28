https://ria.ru/20221128/mir-1834813795.html

Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору

Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору - РИА Новости, 28.11.2022

Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору

Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:36

2022-11-28T16:36

2022-11-28T17:28

в мире

армения

азербайджан

арарат мирзоян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

мид армении

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ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.Он заявил, что армянская сторона надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу. "Посреднические усилия наших международных партнеров также могут сыграть важную роль в этом процессе", - отметил глава МИД.При этом министр не раскрыл деталей, какой именно ответ получен от азербайджанской стороны.Мирзоян назвал нарушением обязательств, взятых сторонами на встречах в Праге и Сочи, звучащие в Баку тезисы о необходимости проведении процесса демаркации границы на основании исторических карт."Подобные заявления нарушают взятые в Праге и Сочи обязательства по проведению демаркационных работ между двумя странами на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации (о формировании СНГ –ред.).Он добавил, что риторика об исторических картах представляет опасность для независимости двух стран. "Поскольку, если ориентироваться на исторические карты, то может оказаться, что территории как Республики Армения, так и тем более Азербайджанской Республики были территориями других государств на протяжении веков", - отметил Мирзоян.

https://ria.ru/20221128/otnosheniya-1834703148.html

https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, ситуация на армяно-азербайджанской границе, мид армении