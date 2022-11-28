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Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору - РИА Новости, 28.11.2022
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Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору
Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору - РИА Новости, 28.11.2022
Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору
Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:36
2022-11-28T17:28
в мире
армения
азербайджан
арарат мирзоян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
мид армении
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ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.Он заявил, что армянская сторона надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу. "Посреднические усилия наших международных партнеров также могут сыграть важную роль в этом процессе", - отметил глава МИД.При этом министр не раскрыл деталей, какой именно ответ получен от азербайджанской стороны.Мирзоян назвал нарушением обязательств, взятых сторонами на встречах в Праге и Сочи, звучащие в Баку тезисы о необходимости проведении процесса демаркации границы на основании исторических карт."Подобные заявления нарушают взятые в Праге и Сочи обязательства по проведению демаркационных работ между двумя странами на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации (о формировании СНГ –ред.).Он добавил, что риторика об исторических картах представляет опасность для независимости двух стран. "Поскольку, если ориентироваться на исторические карты, то может оказаться, что территории как Республики Армения, так и тем более Азербайджанской Республики были территориями других государств на протяжении веков", - отметил Мирзоян.
https://ria.ru/20221128/otnosheniya-1834703148.html
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в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, ситуация на армяно-азербайджанской границе, мид армении
В мире, Армения, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, МИД Армении
16:36 28.11.2022 (обновлено: 17:28 28.11.2022)
 
Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван получил от Баку ответ на предложения по мирному договору

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Ереван получил ответ Баку на предложения по мирному договору, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются", - сказал Мирзоян в интервью госагентству "Арменпресс".
Он заявил, что армянская сторона надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу. "Посреднические усилия наших международных партнеров также могут сыграть важную роль в этом процессе", - отметил глава МИД.
При этом министр не раскрыл деталей, какой именно ответ получен от азербайджанской стороны.
Мирзоян назвал нарушением обязательств, взятых сторонами на встречах в Праге и Сочи, звучащие в Баку тезисы о необходимости проведении процесса демаркации границы на основании исторических карт.
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Он добавил, что риторика об исторических картах представляет опасность для независимости двух стран. "Поскольку, если ориентироваться на исторические карты, то может оказаться, что территории как Республики Армения, так и тем более Азербайджанской Республики были территориями других государств на протяжении веков", - отметил Мирзоян.
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В миреАрменияАзербайджанАрарат МирзоянСитуация на армяно-азербайджанской границеМИД Армении
 
 
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