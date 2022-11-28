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В России создан центр проектирования виртуальных миров - РИА Новости, 28.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221128/miet-1834225340.html
В России создан центр проектирования виртуальных миров
В России создан центр проектирования виртуальных миров - РИА Новости, 28.11.2022
В России создан центр проектирования виртуальных миров
Центр виртуального прототипирования (ЦВП) открыли в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ). По словам пресс-службы вуза, его работа позволит... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:00
2022-11-28T07:00
наука
наука
университетская наука
россия
национальный исследовательский университет «миэт»
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Центр виртуального прототипирования (ЦВП) открыли в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ). По словам пресс-службы вуза, его работа позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень, а также обеспечит стратегический суверенитет России.Технологии виртуальной реальности и виртуального прототипирования широко применяются в разных отраслях промышленности: атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, судостроение, автомобилестроение и авиакосмическая отрасль, медицина. Все большее значение приобретают эти инновационные технологии и в области образования.Для обеспечения стратегического суверенитета России, необходимо готовить профессиональные кадры для высокотехнологичных корпораций и предприятий (таких, как “Росатом”, “Газпром”, “Микрон” и т.д.). По мнению ученых МИЭТ, сегодня в нашей стране наблюдается дефицит таких специалистов.В ЦВП ведется разработка виртуальных высокотехнологных VR-лабораторий, 3D моделирование киберфизических моделей дорогостоящего сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического производств, разработка быстрых симуляторов отработки технологических процессов, имитационное моделирование процессов производства и эксплуатации изделий различных отраслей.Специалисты отмечают, что у студентов будет открыт виртуальный доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию. При этом, становится возможным обучение в дистанционном формате, подготовка высокосквалифицированных специалистов в разных регионах и странах. Образовательный контент будет содержать виртуальные киберфизические модели оборудования отечественных и зарубежных производителей.По словам ученых, такие технологии позволяют снизить затраты на закупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного для обучения. Расширяются возможности участия специалистов и преподавателей крупных научно-образовательных центров в обучении студентов.В ЦВП уже реализован пилотный проект "Интерактивная VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС", имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических систем (МЭМС).“VR-лабораторию можно использовать в нескольких режимах: знакомство с оборудованием (виртуальная экскурсия), изучение оборудования и технологического процесса, самостоятельное изготовление МЭМС в режиме реального времени, тестирование полученных знаний”, – отметила Соколова.Сейчас в ЦВП работают над проектами VR-лабораторий “Электротехника” и “Микроэлектроника”, цифрового анатомического атласа “Тело человека”, обучающего VR-приложения по цветоведению и колористике, VR-симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля, нескольких VR-лабораторий для школьников.Как отметили в пресс-службе МИЭТ, в университете уже готовят VR-разработчиков, которые будут создавать виртуальные миры. Направление “Информационные системы и технологии” пользуется популярностью у абитуриентов (конкурс до 40 человек на место).Центр виртуального прототипирования (ЦВП) создан в рамках реализации программы развития "Приоритет 2030".
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наука, университетская наука, россия, национальный исследовательский университет «миэт», навигатор абитуриента
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Навигатор абитуриента
07:00 28.11.2022
 

В России создан центр проектирования виртуальных миров

© Фото : МИЭТVR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
VR-лаборатория Микроэлектронная технология МЭМС - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : МИЭТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Центр виртуального прототипирования (ЦВП) открыли в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ). По словам пресс-службы вуза, его работа позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень, а также обеспечит стратегический суверенитет России.
Технологии виртуальной реальности и виртуального прототипирования широко применяются в разных отраслях промышленности: атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, судостроение, автомобилестроение и авиакосмическая отрасль, медицина. Все большее значение приобретают эти инновационные технологии и в области образования.
Для обеспечения стратегического суверенитета России, необходимо готовить профессиональные кадры для высокотехнологичных корпораций и предприятий (таких, как “Росатом”, “Газпром”, “Микрон” и т.д.). По мнению ученых МИЭТ, сегодня в нашей стране наблюдается дефицит таких специалистов.
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В ЦВП ведется разработка виртуальных высокотехнологных VR-лабораторий, 3D моделирование киберфизических моделей дорогостоящего сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического производств, разработка быстрых симуляторов отработки технологических процессов, имитационное моделирование процессов производства и эксплуатации изделий различных отраслей.

“Такие проекты обеспечивают реалистичную визуализацию и погружение в искусственный мир с возможностью действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств в реальном времени”, – рассказала заведующий кафедрой инженерной графики и дизайна НИУ МИЭТ Татьяна Соколова.

Специалисты отмечают, что у студентов будет открыт виртуальный доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию. При этом, становится возможным обучение в дистанционном формате, подготовка высокосквалифицированных специалистов в разных регионах и странах. Образовательный контент будет содержать виртуальные киберфизические модели оборудования отечественных и зарубежных производителей.
© Фото : МИЭТVR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
VR-лаборатория Микроэлектронная технология МЭМС
1 из 3
VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
© Фото : МИЭТ
© Фото : МИЭТVR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
VR-лаборатория Микроэлектронная технология МЭМС
2 из 3
VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
© Фото : МИЭТ
© Фото : МИЭТVR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
VR-лаборатория Микроэлектронная технология МЭМС
3 из 3
VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
© Фото : МИЭТ
1 из 3
VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
© Фото : МИЭТ
2 из 3
VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
© Фото : МИЭТ
3 из 3
VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС"
© Фото : МИЭТ
По словам ученых, такие технологии позволяют снизить затраты на закупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного для обучения. Расширяются возможности участия специалистов и преподавателей крупных научно-образовательных центров в обучении студентов.
В ЦВП уже реализован пилотный проект "Интерактивная VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС", имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических систем (МЭМС).
“VR-лабораторию можно использовать в нескольких режимах: знакомство с оборудованием (виртуальная экскурсия), изучение оборудования и технологического процесса, самостоятельное изготовление МЭМС в режиме реального времени, тестирование полученных знаний”, – отметила Соколова.
Сейчас в ЦВП работают над проектами VR-лабораторий “Электротехника” и “Микроэлектроника”, цифрового анатомического атласа “Тело человека”, обучающего VR-приложения по цветоведению и колористике, VR-симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля, нескольких VR-лабораторий для школьников.
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Как отметили в пресс-службе МИЭТ, в университете уже готовят VR-разработчиков, которые будут создавать виртуальные миры. Направление “Информационные системы и технологии” пользуется популярностью у абитуриентов (конкурс до 40 человек на место).
Центр виртуального прототипирования (ЦВП) создан в рамках реализации программы развития "Приоритет 2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияНациональный исследовательский университет «МИЭТ»Навигатор абитуриента
 
 
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