В России создан центр проектирования виртуальных миров

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Центр виртуального прототипирования (ЦВП) открыли в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ). По словам пресс-службы вуза, его работа позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень, а также обеспечит стратегический суверенитет России.Технологии виртуальной реальности и виртуального прототипирования широко применяются в разных отраслях промышленности: атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, судостроение, автомобилестроение и авиакосмическая отрасль, медицина. Все большее значение приобретают эти инновационные технологии и в области образования.Для обеспечения стратегического суверенитета России, необходимо готовить профессиональные кадры для высокотехнологичных корпораций и предприятий (таких, как “Росатом”, “Газпром”, “Микрон” и т.д.). По мнению ученых МИЭТ, сегодня в нашей стране наблюдается дефицит таких специалистов.В ЦВП ведется разработка виртуальных высокотехнологных VR-лабораторий, 3D моделирование киберфизических моделей дорогостоящего сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического производств, разработка быстрых симуляторов отработки технологических процессов, имитационное моделирование процессов производства и эксплуатации изделий различных отраслей.Специалисты отмечают, что у студентов будет открыт виртуальный доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию. При этом, становится возможным обучение в дистанционном формате, подготовка высокосквалифицированных специалистов в разных регионах и странах. Образовательный контент будет содержать виртуальные киберфизические модели оборудования отечественных и зарубежных производителей.По словам ученых, такие технологии позволяют снизить затраты на закупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного для обучения. Расширяются возможности участия специалистов и преподавателей крупных научно-образовательных центров в обучении студентов.В ЦВП уже реализован пилотный проект "Интерактивная VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС", имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических систем (МЭМС).“VR-лабораторию можно использовать в нескольких режимах: знакомство с оборудованием (виртуальная экскурсия), изучение оборудования и технологического процесса, самостоятельное изготовление МЭМС в режиме реального времени, тестирование полученных знаний”, – отметила Соколова.Сейчас в ЦВП работают над проектами VR-лабораторий “Электротехника” и “Микроэлектроника”, цифрового анатомического атласа “Тело человека”, обучающего VR-приложения по цветоведению и колористике, VR-симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля, нескольких VR-лабораторий для школьников.Как отметили в пресс-службе МИЭТ, в университете уже готовят VR-разработчиков, которые будут создавать виртуальные миры. Направление “Информационные системы и технологии” пользуется популярностью у абитуриентов (конкурс до 40 человек на место).Центр виртуального прототипирования (ЦВП) создан в рамках реализации программы развития "Приоритет 2030".
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Центр виртуального прототипирования (ЦВП) открыли в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ). По словам пресс-службы вуза, его работа позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень, а также обеспечит стратегический суверенитет России.
Технологии виртуальной реальности и виртуального прототипирования широко применяются в разных отраслях промышленности: атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, судостроение, автомобилестроение и авиакосмическая отрасль, медицина. Все большее значение приобретают эти инновационные технологии и в области образования.
Для обеспечения стратегического суверенитета России, необходимо готовить профессиональные кадры для высокотехнологичных корпораций и предприятий (таких, как “Росатом”, “Газпром”, “Микрон” и т.д.). По мнению ученых МИЭТ, сегодня в нашей стране наблюдается дефицит таких специалистов.
В ЦВП ведется разработка виртуальных высокотехнологных VR-лабораторий, 3D моделирование киберфизических моделей дорогостоящего сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического производств, разработка быстрых симуляторов отработки технологических процессов, имитационное моделирование процессов производства и эксплуатации изделий различных отраслей.
“Такие проекты обеспечивают реалистичную визуализацию и погружение в искусственный мир с возможностью действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств в реальном времени”, – рассказала заведующий кафедрой инженерной графики и дизайна НИУ МИЭТ Татьяна Соколова.
Специалисты отмечают, что у студентов будет открыт виртуальный доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию. При этом, становится возможным обучение в дистанционном формате, подготовка высокосквалифицированных специалистов в разных регионах и странах. Образовательный контент будет содержать виртуальные киберфизические модели оборудования отечественных и зарубежных производителей.
По словам ученых, такие технологии позволяют снизить затраты на закупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного для обучения. Расширяются возможности участия специалистов и преподавателей крупных научно-образовательных центров в обучении студентов.
В ЦВП уже реализован пилотный проект "Интерактивная VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС", имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических систем (МЭМС).
“VR-лабораторию можно использовать в нескольких режимах: знакомство с оборудованием (виртуальная экскурсия), изучение оборудования и технологического процесса, самостоятельное изготовление МЭМС в режиме реального времени, тестирование полученных знаний”, – отметила Соколова.
Сейчас в ЦВП работают над проектами VR-лабораторий “Электротехника” и “Микроэлектроника”, цифрового анатомического атласа “Тело человека”, обучающего VR-приложения по цветоведению и колористике, VR-симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля, нескольких VR-лабораторий для школьников.
Как отметили в пресс-службе МИЭТ, в университете уже готовят VR-разработчиков, которые будут создавать виртуальные миры. Направление “Информационные системы и технологии” пользуется популярностью у абитуриентов (конкурс до 40 человек на место).
Центр виртуального прототипирования (ЦВП) создан в рамках реализации программы развития "Приоритет 2030".
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