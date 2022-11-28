https://ria.ru/20221128/meta-1834835136.html

В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных

В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных - РИА Новости, 28.11.2022

В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta* на 265 миллионов евро за утечку данных из Facebook*, следует из опубликованного на сайте... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:41

2022-11-28T17:41

2022-11-28T17:41

meta (метавселенная)

в мире

ирландия

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технологии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta* на 265 миллионов евро за утечку данных из Facebook*, следует из опубликованного на сайте регулятора заявления."Комиссия по защите данных объявила сегодня о завершении расследования в отношении компании Meta Platforms Ireland Limited* (MPIL*), контроллера данных социальной сети Facebook*, назначив штраф в размере 265 миллионов евро и обязав принять ряд мер по исправлению ситуации", - говорится в заявлении.Как отмечается, ирландский регулятор начал расследование 14 апреля 2021 года на основании сообщений в СМИ об обнаружении в интернете сводного массива персональных данных пользователей Facebook*. В ходе проверки комиссия сотрудничала "со всеми другими органами надзора за защитой данных в ЕС", которые поддержали решение обложить компанию штрафом.Издание Wall Street Journal сообщило, что, по словам представителя Meta*, компания изучит принятое комиссией решение и определится, будет ли она подавать апелляцию."Несанкционированный веб-скрейпинг (сбор - ред.) данных неприемлем и противоречит нашим правилам", - приводит издание его слова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221122/tsukerberg-1833479793.html

https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html

ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

meta (метавселенная), в мире, ирландия, facebook, евросоюз, технологии