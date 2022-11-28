https://ria.ru/20221128/meta-1834835136.html
В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных
В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных - РИА Новости, 28.11.2022
В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных
Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta* на 265 миллионов евро за утечку данных из Facebook*, следует из опубликованного на сайте... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:41
2022-11-28T17:41
2022-11-28T17:41
meta (метавселенная)
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ирландия
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евросоюз
технологии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta* на 265 миллионов евро за утечку данных из Facebook*, следует из опубликованного на сайте регулятора заявления."Комиссия по защите данных объявила сегодня о завершении расследования в отношении компании Meta Platforms Ireland Limited* (MPIL*), контроллера данных социальной сети Facebook*, назначив штраф в размере 265 миллионов евро и обязав принять ряд мер по исправлению ситуации", - говорится в заявлении.Как отмечается, ирландский регулятор начал расследование 14 апреля 2021 года на основании сообщений в СМИ об обнаружении в интернете сводного массива персональных данных пользователей Facebook*. В ходе проверки комиссия сотрудничала "со всеми другими органами надзора за защитой данных в ЕС", которые поддержали решение обложить компанию штрафом.Издание Wall Street Journal сообщило, что, по словам представителя Meta*, компания изучит принятое комиссией решение и определится, будет ли она подавать апелляцию."Несанкционированный веб-скрейпинг (сбор - ред.) данных неприемлем и противоречит нашим правилам", - приводит издание его слова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221122/tsukerberg-1833479793.html
https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
meta (метавселенная), в мире, ирландия, facebook, евросоюз, технологии
Meta (метавселенная), В мире, Ирландия, Facebook, Евросоюз, Технологии
В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных
Ирландский регулятор оштрафовал Meta на 265 миллионов евро за утечку данных из Facebook
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta* на 265 миллионов евро за утечку данных из Facebook*, следует из опубликованного на сайте регулятора заявления.
"Комиссия по защите данных объявила сегодня о завершении расследования в отношении компании Meta Platforms Ireland Limited* (MPIL*), контроллера данных социальной сети Facebook*, назначив штраф в размере 265 миллионов евро и обязав принять ряд мер по исправлению ситуации", - говорится в заявлении.
Как отмечается, ирландский регулятор начал расследование 14 апреля 2021 года на основании сообщений в СМИ об обнаружении в интернете сводного массива персональных данных пользователей Facebook*. В ходе проверки комиссия сотрудничала "со всеми другими органами надзора за защитой данных в ЕС
", которые поддержали решение обложить компанию штрафом.
Издание Wall Street Journal сообщило, что, по словам представителя Meta*, компания изучит принятое комиссией решение и определится, будет ли она подавать апелляцию.
"Несанкционированный веб-скрейпинг (сбор - ред.) данных неприемлем и противоречит нашим правилам", - приводит издание его слова.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.