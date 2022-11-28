https://ria.ru/20221128/meningit-1834866835.html
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2022
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье
Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло на контроль ситуацию со случаями заражения инфекционным менингитом в Истре у работников Ozon, сообщили в РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:34
2022-11-28T19:34
2022-11-28T21:04
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
ozon
истра
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло на контроль ситуацию со случаями заражения инфекционным менингитом в Истре у работников Ozon, сообщили в ведомстве.Как рассказали в управлении, с симптомами заболевания госпитализировали 11 человек, у семи из них признаки болезни обнаружили во время медицинского осмотра контактных лиц. Еще 15 человек с признаками ОРВИ поместили в медучреждения для лечения, наблюдения и лабораторного обследования."В связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса Ozon, расположенного в г. о. Истра, специалистами управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции", — говорится в заявлении.В управлении уточнили, что сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе усилена дезинфекция сотрудников склада, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактировавших с заболевшими. Кроме того, проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее в понедельник в пресс-службе Ozon сообщили, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, но массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать.
https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, московская область (подмосковье), ozon, истра
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Ozon, Истра
19:34 28.11.2022 (обновлено: 21:04 28.11.2022)
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом у работников Ozon в Подмосковье
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло на контроль ситуацию со случаями заражения инфекционным менингитом в Истре у работников Ozon, сообщили в ведомстве.
Как рассказали в управлении, с симптомами заболевания госпитализировали 11 человек, у семи из них признаки болезни обнаружили во время медицинского осмотра контактных лиц. Еще 15 человек с признаками ОРВИ поместили в медучреждения для лечения, наблюдения и лабораторного обследования.
"В связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса Ozon, расположенного в г. о. Истра, специалистами управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции", — говорится в заявлении.
В управлении уточнили, что сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе усилена дезинфекция сотрудников склада, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактировавших с заболевшими. Кроме того, проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее в понедельник в пресс-службе Ozon сообщили, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, но массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать.