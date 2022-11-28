https://ria.ru/20221128/meningit-1834866835.html

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье - РИА Новости, 28.11.2022

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло на контроль ситуацию со случаями заражения инфекционным менингитом в Истре у работников Ozon, сообщили в РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:34

2022-11-28T19:34

2022-11-28T21:04

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

ozon

истра

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло на контроль ситуацию со случаями заражения инфекционным менингитом в Истре у работников Ozon, сообщили в ведомстве.Как рассказали в управлении, с симптомами заболевания госпитализировали 11 человек, у семи из них признаки болезни обнаружили во время медицинского осмотра контактных лиц. Еще 15 человек с признаками ОРВИ поместили в медучреждения для лечения, наблюдения и лабораторного обследования."В связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса Ozon, расположенного в г. о. Истра, специалистами управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции", — говорится в заявлении.В управлении уточнили, что сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе усилена дезинфекция сотрудников склада, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактировавших с заболевшими. Кроме того, проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее в понедельник в пресс-службе Ozon сообщили, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, но массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать.

https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

https://ria.ru/20221128/orvi-1834789421.html

московская область (подмосковье)

истра

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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, московская область (подмосковье), ozon, истра