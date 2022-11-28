https://ria.ru/20221128/meningit-1834844772.html
Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом
Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом - РИА Новости, 28.11.2022
Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом
Несколько сотрудников со склада на Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:01
2022-11-28T18:01
2022-11-28T18:01
происшествия
здоровье - общество
ozon
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько сотрудников со склада на Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что больше 30 сотрудников склада компании в Подмосковье заболели менингитом. Отмечалось, что десятки больных были госпитализировали, многие - в реанимацию."На небольшом фулфилмент-центре на Новой Риге выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. О массовой заболеваемости речи не идет. Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Для всех работников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания", - говорится в сообщении.В компании также уточнили, что проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством "Менактра", а также регулярные осмотры. "Чтобы защитить наших сотрудников от болезни, мы оперативно провели на складе тотальную дезинфекцию, также сейчас там действует масочный режим и регулярные медицинские осмотры", - заключили в пресс-службе маркетплейса.
https://ria.ru/20221027/ozon-1827255141.html
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происшествия, здоровье - общество, ozon, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Ozon, Московская область (Подмосковье)
Ozon опроверг данные о массовом заболевании сотрудников склада менингитом
Ozon опроверг данные о массовом заболевании менингитом сотрудников склада на Новой Риге
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько сотрудников со склада на Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что больше 30 сотрудников склада компании в Подмосковье
заболели менингитом. Отмечалось, что десятки больных были госпитализировали, многие - в реанимацию.
"На небольшом фулфилмент-центре на Новой Риге выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. О массовой заболеваемости речи не идет. Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Для всех работников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания", - говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством "Менактра", а также регулярные осмотры. "Чтобы защитить наших сотрудников от болезни, мы оперативно провели на складе тотальную дезинфекцию, также сейчас там действует масочный режим и регулярные медицинские осмотры", - заключили в пресс-службе маркетплейса.