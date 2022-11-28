https://ria.ru/20221128/marinka-1834801687.html

Пушилин сообщил о боях в центре Марьинки

Пушилин сообщил о боях в центре Марьинки - РИА Новости, 28.11.2022

Пушилин сообщил о боях в центре Марьинки

Бои за Марьинку уже идут в центре города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:11

2022-11-28T16:11

2022-11-28T16:51

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

марьинка (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бои за Марьинку уже идут в центре города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин 9 ноября заявил об успешном развитии наступления по освобождению Марьинки.Город расположен к западу от Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

марьинка (донецкая область)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр