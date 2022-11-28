https://ria.ru/20221128/marinka-1834801687.html
Пушилин сообщил о боях в центре Марьинки
Пушилин сообщил о боях в центре Марьинки - РИА Новости, 28.11.2022
Пушилин сообщил о боях в центре Марьинки
Бои за Марьинку уже идут в центре города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:11
2022-11-28T16:11
2022-11-28T16:51
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
марьинка (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бои за Марьинку уже идут в центре города, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин 9 ноября заявил об успешном развитии наступления по освобождению Марьинки.Город расположен к западу от Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Марьинка (Донецкая область), Ситуация в ДНР и ЛНР
16:11 28.11.2022 (обновлено: 16:51 28.11.2022)
Пушилин сообщил о боях в центре Марьинки
Врио главы ДНР Пушилин заявил о боях в центре Марьинки