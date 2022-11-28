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В Мадриде врачи вышли на улицы с требованиями улучшения условий труда - РИА Новости, 28.11.2022
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В Мадриде врачи вышли на улицы с требованиями улучшения условий труда
В Мадриде врачи вышли на улицы с требованиями улучшения условий труда - РИА Новости, 28.11.2022
В Мадриде врачи вышли на улицы с требованиями улучшения условий труда
Испанские врачи приняли участие в акции протеста в Мадриде с требованиями увеличить бюджет, улучшить условия труда и расширить штат работников, передает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:53
2022-11-28T17:53
в мире
здоровье - общество
мадрид
страна басков
испания
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МАДРИД, 28 ноя — РИА Новости. Испанские врачи приняли участие в акции протеста в Мадриде с требованиями увеличить бюджет, улучшить условия труда и расширить штат работников, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проходил напротив Министерства экономики, финансов и занятости. Акция протеста собрала около тысячи человек, сообщили сотрудники полиции корреспонденту.Переговоры медиков с местными властями, которые уже представили ряд улучшений, не продвигаются. Участники конфликта не могут прийти к компромиссу в вопросе финансирования сектора. Так, в некоторых поликлиниках автономного сообщества Мадрид на 4000 детей приходится всего лишь один педиатр.Профсоюзы медработников Испании, в свою очередь, признают, что мобилизация врачей, проводимая преимущественно в Мадриде, может распространиться на национальный уровень. К примеру, медики Кантабрии и Страны Басков уже вышли на улицы городов в рамках акций протеста.На прошлой неделе врачи добились от Минздрава возврата к плану работы, согласно которому останутся открытыми только 49 пунктов неотложной помощи, а не 78, как предлагало региональное правительство Мадрида. Таким образом, увеличивается штат работников в каждом центре, где будет работать постоянная самоуправляемая команда. Тринадцатого ноября сотни тысяч людей приняли участие в акции протеста против политики председателя правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо. Из-за нехватки кадров в больницах и медицинских центрах ее подвергли жесткой критике.К 2023 году Мадридское сообщество планирует выделить 2,4 миллиарда евро на первичную медико-санитарную помощь. Это на 22 процента больше, чем в утвержденном бюджете на 2022 год. Однако сотрудники медицинского сектора уверены, что этих мер будет недостаточно для решения проблемы.
https://ria.ru/20221128/evropa-1834706831.html
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в мире, здоровье - общество, мадрид, страна басков, испания
В мире, Здоровье - Общество, Мадрид, Страна Басков, Испания
16:53 28.11.2022 (обновлено: 17:53 28.11.2022)
 
В Мадриде врачи вышли на улицы с требованиями улучшения условий труда

Врачи вышли на улицы Мадрида с требованиями улучшения условий труда и расширения штата

© РИА НовостиАкция протеста врачей первичной помощи в Мадриде. Кадр видео
Акция протеста врачей первичной помощи в Мадриде. Кадр видео
© РИА Новости
Акция протеста врачей первичной помощи в Мадриде. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАДРИД, 28 ноя — РИА Новости. Испанские врачи приняли участие в акции протеста в Мадриде с требованиями увеличить бюджет, улучшить условия труда и расширить штат работников, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходил напротив Министерства экономики, финансов и занятости. Акция протеста собрала около тысячи человек, сообщили сотрудники полиции корреспонденту.
Переговоры медиков с местными властями, которые уже представили ряд улучшений, не продвигаются. Участники конфликта не могут прийти к компромиссу в вопросе финансирования сектора. Так, в некоторых поликлиниках автономного сообщества Мадрид на 4000 детей приходится всего лишь один педиатр.

"Нас должно быть трое, а я одна", — пожаловалась одна из протестующих.

Профсоюзы медработников Испании, в свою очередь, признают, что мобилизация врачей, проводимая преимущественно в Мадриде, может распространиться на национальный уровень. К примеру, медики Кантабрии и Страны Басков уже вышли на улицы городов в рамках акций протеста.
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На прошлой неделе врачи добились от Минздрава возврата к плану работы, согласно которому останутся открытыми только 49 пунктов неотложной помощи, а не 78, как предлагало региональное правительство Мадрида. Таким образом, увеличивается штат работников в каждом центре, где будет работать постоянная самоуправляемая команда.
Тринадцатого ноября сотни тысяч людей приняли участие в акции протеста против политики председателя правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо. Из-за нехватки кадров в больницах и медицинских центрах ее подвергли жесткой критике.
К 2023 году Мадридское сообщество планирует выделить 2,4 миллиарда евро на первичную медико-санитарную помощь. Это на 22 процента больше, чем в утвержденном бюджете на 2022 год. Однако сотрудники медицинского сектора уверены, что этих мер будет недостаточно для решения проблемы.
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