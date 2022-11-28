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Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света - РИА Новости, 28.11.2022
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Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света
Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света - РИА Новости, 28.11.2022
Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что регионе из-за дефицита мощности в энергосистеме введены аварийные графики отключения РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:23
2022-11-28T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что регионе из-за дефицита мощности в энергосистеме введены аварийные графики отключения света, они не коснутся только объектов критической инфраструктуры."Жители Львовщины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в нашей области применяют аварийные отключения электроэнергии. Графики, обнародованные ранее, в настоящее время не действуют. Под отключение попадают большинство потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Он уточнил, что из-за тяжелой ситуации из перечня критической инфраструктуры изъяли некоторые объекты: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы. Как пояснили в "Львовоблэнерго", электроэнергию будут отключать "ориентировочно на восемь часов, далее на четыре часа ее вернут, затем снова отключат на восемь часов". Чиновник отметил, что это вынужденная мера из-за дефицита мощности в системе.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область
15:23 28.11.2022
 
Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света

Глава ОВА Козицкий: графики аварийного отключения света вводятся во Львовской области

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что регионе из-за дефицита мощности в энергосистеме введены аварийные графики отключения света, они не коснутся только объектов критической инфраструктуры.
"Жители Львовщины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в нашей области применяют аварийные отключения электроэнергии. Графики, обнародованные ранее, в настоящее время не действуют. Под отключение попадают большинство потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что из-за тяжелой ситуации из перечня критической инфраструктуры изъяли некоторые объекты: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы. Как пояснили в "Львовоблэнерго", электроэнергию будут отключать "ориентировочно на восемь часов, далее на четыре часа ее вернут, затем снова отключат на восемь часов". Чиновник отметил, что это вынужденная мера из-за дефицита мощности в системе.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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