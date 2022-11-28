https://ria.ru/20221128/lvov-1834781482.html

Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света

Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света - РИА Новости, 28.11.2022

Во Львовской области ввели графики аварийного отключения света

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что регионе из-за дефицита мощности в энергосистеме введены аварийные графики отключения РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:23

2022-11-28T15:23

2022-11-28T15:23

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что регионе из-за дефицита мощности в энергосистеме введены аварийные графики отключения света, они не коснутся только объектов критической инфраструктуры."Жители Львовщины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в нашей области применяют аварийные отключения электроэнергии. Графики, обнародованные ранее, в настоящее время не действуют. Под отключение попадают большинство потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Он уточнил, что из-за тяжелой ситуации из перечня критической инфраструктуры изъяли некоторые объекты: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы. Как пояснили в "Львовоблэнерго", электроэнергию будут отключать "ориентировочно на восемь часов, далее на четыре часа ее вернут, затем снова отключат на восемь часов". Чиновник отметил, что это вынужденная мера из-за дефицита мощности в системе.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, львовская область