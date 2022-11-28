https://ria.ru/20221128/lukashenko-1834694302.html

Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество - РИА Новости, 28.11.2022

Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается на ближайшей встрече с Владимиром Путиным обсудить бюрократические барьеры, тормозящие двустороннее... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:15

2022-11-28T11:15

2022-11-28T12:55

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

политика

приморский край

олег кожемяко

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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается на ближайшей встрече с Владимиром Путиным обсудить бюрократические барьеры, тормозящие двустороннее сотрудничество."Все проблемы, которые складываются сегодня в экономике — и в Беларуси, и в России, — преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается <…> в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы", — сказал белорусский лидер на переговорах с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.Белорусский президент подчеркнул, что если снять с повестки дня некоторые "мелкие вопросы", то страны смогут существенно продвинуться вперед в области импортозамещения. Он пояснил, что это самая главная задача сейчас.Кожемяко, в свою очередь, отметил, что ситуация в экономике региона развивается неплохо. Из-за смены вектора местные порты получили большую нагрузку.Губернатор сообщил, что есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением, но они решаемы и в целом экономика работает устойчиво.В последний раз Путин и Лукашенко виделись на минувшей неделе в Ереване, где прошел саммит ОДКБ, но об отдельной встрече двух президентов не сообщалось.

https://ria.ru/20221123/rossiya-1833787597.html

https://ria.ru/20220818/proryv-1810364497.html

россия

белоруссия

приморский край

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Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, политика, приморский край, олег кожемяко