https://ria.ru/20221128/lukashenko-1834694302.html
Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество
Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество - РИА Новости, 28.11.2022
Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается на ближайшей встрече с Владимиром Путиным обсудить бюрократические барьеры, тормозящие двустороннее... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:15
2022-11-28T11:15
2022-11-28T12:55
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
политика
приморский край
олег кожемяко
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МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается на ближайшей встрече с Владимиром Путиным обсудить бюрократические барьеры, тормозящие двустороннее сотрудничество."Все проблемы, которые складываются сегодня в экономике — и в Беларуси, и в России, — преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается <…> в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы", — сказал белорусский лидер на переговорах с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.Белорусский президент подчеркнул, что если снять с повестки дня некоторые "мелкие вопросы", то страны смогут существенно продвинуться вперед в области импортозамещения. Он пояснил, что это самая главная задача сейчас.Кожемяко, в свою очередь, отметил, что ситуация в экономике региона развивается неплохо. Из-за смены вектора местные порты получили большую нагрузку.Губернатор сообщил, что есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением, но они решаемы и в целом экономика работает устойчиво.В последний раз Путин и Лукашенко виделись на минувшей неделе в Ереване, где прошел саммит ОДКБ, но об отдельной встрече двух президентов не сообщалось.
https://ria.ru/20221123/rossiya-1833787597.html
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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, политика, приморский край, олег кожемяко
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Политика, Приморский край, Олег Кожемяко
11:15 28.11.2022 (обновлено: 12:55 28.11.2022)
Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество
Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество