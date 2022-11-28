https://ria.ru/20221128/london-1834674066.html

Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики

Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики - РИА Новости, 28.11.2022

Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики

Лондон должен планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, подобно России и Китаю, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:50

2022-11-28T09:50

2022-11-28T15:11

в мире

риши сунак

лиз трасс

владимир зеленский

лондон

россия

китай

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лондон должен планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, подобно России и Китаю, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого приводит Bloomberg.По мнению премьера, краткосрочные планы в нынешних условиях неэффективны."Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом мы совершим революционный скачок", — пояснил он.При этом, как отметили в издании, возглавив правительство, Сунак смягчил подход к Китаю, отказавшись от плана своей предшественницы Лиз Трасс объявить его угрозой для Великобритании.Что касается отношений Москвы и Лондона, то, как заявлял представитель Сунака, они не могут вернуться на прежний уровень, пока ведутся боевые действия на Украине.

https://ria.ru/20221128/posledstviya-1834651960.html

лондон

россия

китай

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Мадина Моргоева

в мире, риши сунак, лиз трасс, владимир зеленский, лондон, россия, китай