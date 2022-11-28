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Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики - РИА Новости, 28.11.2022
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Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики
Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики - РИА Новости, 28.11.2022
Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики
Лондон должен планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, подобно России и Китаю, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:50
2022-11-28T15:11
в мире
риши сунак
лиз трасс
владимир зеленский
лондон
россия
китай
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лондон должен планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, подобно России и Китаю, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого приводит Bloomberg.По мнению премьера, краткосрочные планы в нынешних условиях неэффективны."Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом мы совершим революционный скачок", — пояснил он.При этом, как отметили в издании, возглавив правительство, Сунак смягчил подход к Китаю, отказавшись от плана своей предшественницы Лиз Трасс объявить его угрозой для Великобритании.Что касается отношений Москвы и Лондона, то, как заявлял представитель Сунака, они не могут вернуться на прежний уровень, пока ведутся боевые действия на Украине.
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в мире, риши сунак, лиз трасс, владимир зеленский, лондон, россия, китай
В мире, Риши Сунак, Лиз Трасс, Владимир Зеленский, Лондон, Россия, Китай
09:50 28.11.2022 (обновлено: 15:11 28.11.2022)
 
Сунак призвал брать пример с России в выстраивании политики

Премьер-министр Великобритании Сунак предложил брать пример с России и КНР в политике

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лондон должен планировать внешнюю политику на долгосрочную перспективу, подобно России и Китаю, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, слова которого приводит Bloomberg.
По мнению премьера, краткосрочные планы в нынешних условиях неэффективны.
"Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом мы совершим революционный скачок", — пояснил он.
При этом, как отметили в издании, возглавив правительство, Сунак смягчил подход к Китаю, отказавшись от плана своей предшественницы Лиз Трасс объявить его угрозой для Великобритании.
Что касается отношений Москвы и Лондона, то, как заявлял представитель Сунака, они не могут вернуться на прежний уровень, пока ведутся боевые действия на Украине.
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В миреРиши СунакЛиз ТрассВладимир ЗеленскийЛондонРоссияКитай
 
 
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