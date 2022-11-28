https://ria.ru/20221128/lgbt-1834887323.html

Дудаев прокомментировал слова папы римского о бурятах и чеченцах

Дудаев прокомментировал слова папы римского о бурятах и чеченцах - РИА Новости, 28.11.2022

Дудаев прокомментировал слова папы римского о бурятах и чеченцах

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя высказывания папы Римского о бурятах и чеченцах, заявил,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:40

2022-11-28T21:40

2022-11-28T21:40

религия

украина

россия

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франциск (хорхе марио бергольо)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя высказывания папы Римского о бурятах и чеченцах, заявил, что это - реакция на "ультимативную позицию Кадырова и его команды" против "всемирного ЛГБТ-лобби".Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Посоветовали бы ему спросить о жестокости или доброте чеченских бойцов у жителей Донбасса, которые восторженно, в один голос приветствуют наших братьев, положительно характеризуют их, благодарят за защиту от нацистов и восхищаются их воспитанностью, добрым нравом и культурностью. Но мы понимаем, что по сути папу Римского и других европейских лидеров главным образом не устраивает именно жесткая и ультимативная позиция главы Чеченской Республики (Рамзана Кадырова - ред.) и его команды против всемирного ЛГБТ-лобби", - написал Дудаев в Telegram-канале.Он напомнил, что глава Ватикана и всей Католической церкви стал первым понтификом, выступившим за легализацию однополых браков, "хотя Библия, как и Священный Коран, содержит жесткий запрет на это".

https://ria.ru/20221128/buryaty-1834872817.html

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украина, россия, донбасс, франциск (хорхе марио бергольо), рамзан кадыров