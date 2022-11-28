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В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда - РИА Новости, 28.11.2022
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В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда
В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда - РИА Новости, 28.11.2022
В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда
Иркутская зоогалерея на своей странице "ВКонтакте" разместила видео, где их питомец собака Мира выкармливает вместе со своими щенками детеныша леопарда. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:41
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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Иркутская зоогалерея на своей странице "ВКонтакте" разместила видео, где их питомец собака Мира выкармливает вместе со своими щенками детеныша леопарда.В Иркутской зоогалерее живет собака породы сиба-ину, которую зовут Мира. В ноябре она в пятый раз родила щенков и после их рождения обрела еще и приемного детеныша."Маленький леопардик стал на некоторое время приёмным сыном Миры и надолго сводным братом её детям", - говорится в сообщение.Откуда в зоогалерею попал новорожденный леопард, которого зовут Мао, пока тайна, которую сотрудники обещают раскрыть лишь весной. В сообщении они признались, что "запутанную историю расскажем тогда, когда (если) Мао переедет на экспозицию в #Зоопарк Фортуна, а это будет не раньше весны".Пока зоогалерея разместила видео, где маленький Мао наслаждается жизнь в своей приемной семье, в которой, судя по всему, он чувствует себя родным и любимым.
https://ria.ru/20221104/zapovednik-1829155201.html
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Хорошие новости, Иркутск, Иркутская область, Россия
10:41 28.11.2022 (обновлено: 10:53 28.11.2022)
 
В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда

Сиба-ину Мира стала приемной мамой у новорожденного леопарда в Иркутской зоогалерее

© Фото : Unsplash/Andy SilbyЛеопард
Леопард - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Unsplash/Andy Silby
Леопард. Архивное фото
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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Иркутская зоогалерея на своей странице "ВКонтакте" разместила видео, где их питомец собака Мира выкармливает вместе со своими щенками детеныша леопарда.
В Иркутской зоогалерее живет собака породы сиба-ину, которую зовут Мира. В ноябре она в пятый раз родила щенков и после их рождения обрела еще и приемного детеныша.
"Маленький леопардик стал на некоторое время приёмным сыном Миры и надолго сводным братом её детям", - говорится в сообщение.
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Откуда в зоогалерею попал новорожденный леопард, которого зовут Мао, пока тайна, которую сотрудники обещают раскрыть лишь весной. В сообщении они признались, что "запутанную историю расскажем тогда, когда (если) Мао переедет на экспозицию в #Зоопарк Фортуна, а это будет не раньше весны".
Пока зоогалерея разместила видео, где маленький Мао наслаждается жизнь в своей приемной семье, в которой, судя по всему, он чувствует себя родным и любимым.
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