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В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда

В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда - РИА Новости, 28.11.2022

В Иркутской зоогалерее собака стала приемной мамой у детеныша леопарда

Иркутская зоогалерея на своей странице "ВКонтакте" разместила видео, где их питомец собака Мира выкармливает вместе со своими щенками детеныша леопарда. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:41

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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Иркутская зоогалерея на своей странице "ВКонтакте" разместила видео, где их питомец собака Мира выкармливает вместе со своими щенками детеныша леопарда.В Иркутской зоогалерее живет собака породы сиба-ину, которую зовут Мира. В ноябре она в пятый раз родила щенков и после их рождения обрела еще и приемного детеныша."Маленький леопардик стал на некоторое время приёмным сыном Миры и надолго сводным братом её детям", - говорится в сообщение.Откуда в зоогалерею попал новорожденный леопард, которого зовут Мао, пока тайна, которую сотрудники обещают раскрыть лишь весной. В сообщении они признались, что "запутанную историю расскажем тогда, когда (если) Мао переедет на экспозицию в #Зоопарк Фортуна, а это будет не раньше весны".Пока зоогалерея разместила видео, где маленький Мао наслаждается жизнь в своей приемной семье, в которой, судя по всему, он чувствует себя родным и любимым.

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