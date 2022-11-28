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Власти Москвы предупредили горожан об опасности выхода на лед - РИА Новости, 28.11.2022
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Власти Москвы предупредили горожан об опасности выхода на лед
Власти Москвы предупредили горожан об опасности выхода на лед - РИА Новости, 28.11.2022
Власти Москвы предупредили горожан об опасности выхода на лед
В Москве в выходные немало москвичей выходили на лед, некоторым из них потребовалась помощь спасателей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:40
2022-11-28T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Москве в выходные немало москвичей выходили на лед, некоторым из них потребовалась помощь спасателей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."К сожалению, за прошедшие выходные зафиксировано множество случаев выхода горожан на лед, в некоторых ситуациях потребовалась помощь спасателей", - говорится в сообщении.Также там отметили, что московские спасатели круглосуточно патрулируют водоемы, беседуют с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Так, за прошедшую неделю проведено более тысячи профилактических бесед."Помните: выход на лед опасен для жизни. Берегите себя и обязательно проведите беседу с детьми о правилах безопасности у водоемов. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112", - попросили москвичей в комплексе городского хозяйства.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
14:40 28.11.2022 (обновлено: 15:02 28.11.2022)
 

Власти Москвы предупредили горожан об опасности выхода на лед

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
Мужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Москве в выходные немало москвичей выходили на лед, некоторым из них потребовалась помощь спасателей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"К сожалению, за прошедшие выходные зафиксировано множество случаев выхода горожан на лед, в некоторых ситуациях потребовалась помощь спасателей", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что московские спасатели круглосуточно патрулируют водоемы, беседуют с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Так, за прошедшую неделю проведено более тысячи профилактических бесед.
"Помните: выход на лед опасен для жизни. Берегите себя и обязательно проведите беседу с детьми о правилах безопасности у водоемов. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112", - попросили москвичей в комплексе городского хозяйства.
Более 900 знаков безопасности заменили специалисты на 257 водоемах Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:20Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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