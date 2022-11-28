https://ria.ru/20221128/ladyzhin-1834901086.html

В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей

В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей - РИА Новости, 28.11.2022

В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей

В Ладыжине Винницкой области Украины объявлена чрезвычайная ситуация из-за повреждения сетей теплоснабжения, около 18 тысяч жителей остались без теплового... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:22

2022-11-28T23:22

2022-11-28T23:22

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

украина

винницкая область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Ладыжине Винницкой области Украины объявлена чрезвычайная ситуация из-за повреждения сетей теплоснабжения, около 18 тысяч жителей остались без теплового отопления, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Борзов.Украинские СМИ 16 октября сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования."В Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера. Такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария на сетях теплоснабжения города", - написал Борзов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в городе начал работу чрезвычайный штаб по ликвидации последствий аварии, однако предпринятых мер "крайне недостаточно", без теплового отопления остаются 18 тысяч человек.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221128/rakety-1834879258.html

украина

винницкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, винницкая область, россия