https://ria.ru/20221128/ladyzhin-1834901086.html
В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей
В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей - РИА Новости, 28.11.2022
В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей
В Ладыжине Винницкой области Украины объявлена чрезвычайная ситуация из-за повреждения сетей теплоснабжения, около 18 тысяч жителей остались без теплового... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:22
2022-11-28T23:22
2022-11-28T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
украина
винницкая область
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Ладыжине Винницкой области Украины объявлена чрезвычайная ситуация из-за повреждения сетей теплоснабжения, около 18 тысяч жителей остались без теплового отопления, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Борзов.Украинские СМИ 16 октября сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования."В Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера. Такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария на сетях теплоснабжения города", - написал Борзов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в городе начал работу чрезвычайный штаб по ликвидации последствий аварии, однако предпринятых мер "крайне недостаточно", без теплового отопления остаются 18 тысяч человек.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, винницкая область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Винницкая область, Россия
В Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей
Глава ОВА Борзов: в Ладыжине Винницкой области объявили ЧС из-за повреждения теплосетей
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Ладыжине Винницкой области Украины объявлена чрезвычайная ситуация из-за повреждения сетей теплоснабжения, около 18 тысяч жителей остались без теплового отопления, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Борзов.
Украинские СМИ 16 октября сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования.
"В Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера. Такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария на сетях теплоснабжения города", - написал Борзов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе начал работу чрезвычайный штаб по ликвидации последствий аварии, однако предпринятых мер "крайне недостаточно", без теплового отопления остаются 18 тысяч человек.
"Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Разворачиваем дополнительные пункты обогрева", - добавил он.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ
, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву
не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.