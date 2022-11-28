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Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/laboratoriya-1834769389.html
Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред
Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред - РИА Новости, 28.11.2022
Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред
Россия не получила от США и Украины исчерпывающего ответа по поводу биологической и военной деятельности США на территории Украины в рамках Конвенции о... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:48
2022-11-28T15:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
геннадий гатилов
оон
безопасность
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия не получила от США и Украины исчерпывающего ответа по поводу биологической и военной деятельности США на территории Украины в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов."Мы так и не получили надлежащего и содержательного ответа на представленные документы и доказательства, которые проливают свет на истинный характер взаимодействия между Пентагоном и его подрядчиками и украинской стороной в области военной и биологической деятельности", - сказал он во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве. Дипломат добавил, что жалоба России не была удовлетворена и ее предложение провести международное расследование под эгидой СБ ООН в соответствии со статьей VI КБТО было заблокировано США."В результате чего, несмотря на то, что мы использовали все доступные в соответствии с Конвенцией механизмы для разрешения споров, нынешняя неприемлемая ситуация, непосредственно связанная с осуществлением Конвенции, остается нерешенной. Мы будем оказывать давление на американскую и украинскую стороны, чтобы они исправили это", - уточнил Гатилов.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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россия, украина, сша, геннадий гатилов, оон, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Геннадий Гатилов, ООН, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:48 28.11.2022 (обновлено: 15:41 28.11.2022)
 
Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред

Постпред в Женеве Гатилов: Россия не получила ответа по поводу биолабораторий на Украине

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия не получила от США и Украины исчерпывающего ответа по поводу биологической и военной деятельности США на территории Украины в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
"Мы так и не получили надлежащего и содержательного ответа на представленные документы и доказательства, которые проливают свет на истинный характер взаимодействия между Пентагоном и его подрядчиками и украинской стороной в области военной и биологической деятельности", - сказал он во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве. Дипломат добавил, что жалоба России не была удовлетворена и ее предложение провести международное расследование под эгидой СБ ООН в соответствии со статьей VI КБТО было заблокировано США.
"В результате чего, несмотря на то, что мы использовали все доступные в соответствии с Конвенцией механизмы для разрешения споров, нынешняя неприемлемая ситуация, непосредственно связанная с осуществлением Конвенции, остается нерешенной. Мы будем оказывать давление на американскую и украинскую стороны, чтобы они исправили это", - уточнил Гатилов.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАГеннадий ГатиловООНБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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