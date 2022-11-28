https://ria.ru/20221128/laboratoriya-1834769389.html

Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред

Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред - РИА Новости, 28.11.2022

Россия не получила ответа о биолабораториях на Украине, заявил постпред

Россия не получила от США и Украины исчерпывающего ответа по поводу биологической и военной деятельности США на территории Украины в рамках Конвенции о... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:48

2022-11-28T14:48

2022-11-28T15:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

геннадий гатилов

оон

безопасность

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Россия не получила от США и Украины исчерпывающего ответа по поводу биологической и военной деятельности США на территории Украины в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов."Мы так и не получили надлежащего и содержательного ответа на представленные документы и доказательства, которые проливают свет на истинный характер взаимодействия между Пентагоном и его подрядчиками и украинской стороной в области военной и биологической деятельности", - сказал он во время выступления перед государствами-участниками Конвенции в Женеве. Дипломат добавил, что жалоба России не была удовлетворена и ее предложение провести международное расследование под эгидой СБ ООН в соответствии со статьей VI КБТО было заблокировано США."В результате чего, несмотря на то, что мы использовали все доступные в соответствии с Конвенцией механизмы для разрешения споров, нынешняя неприемлемая ситуация, непосредственно связанная с осуществлением Конвенции, остается нерешенной. Мы будем оказывать давление на американскую и украинскую стороны, чтобы они исправили это", - уточнил Гатилов.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сша, геннадий гатилов, оон, безопасность, ситуация в днр и лнр