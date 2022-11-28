https://ria.ru/20221128/kultura-1834684166.html

В США не отменяют русскую культуру, заявила поверенная в Москве

В США не отменяют русскую культуру, заявила поверенная в Москве - РИА Новости, 28.11.2022

В США не отменяют русскую культуру, заявила поверенная в Москве

В США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что ряд мероприятий с артистами из России были отменены площадками, где они собирались... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:42

2022-11-28T10:42

2022-11-28T11:00

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что ряд мероприятий с артистами из России были отменены площадками, где они собирались выступать, речи об "отмене" русской культуры в США не идет, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.Вместе с тем она признала, что были случаи, когда российских артистов "не захотели принимать те площадки, на которых они собирались выступать", из-за их позиции по Украине."Но это не означает, что можно говорить о так называемой отмене русской культуры в США. Русская культура занимает свое место в сердцах американцев, в наших университетах, библиотеках, театрах и концертных залах. Она жива, прекрасно себя чувствует, и ей очень рады", - сказала Руд."Приведу пример: приближаются праздники, и по всей Америке, в больших и маленьких городах, балетные труппы и балетные школы будут ставить балет "Щелкунчик" Чайковского. В первую неделю декабря в Нью-Йоркской филармония будут исполнять Шестую симфонию Шостаковича и Шестую симфонию Чайковского. В прошлом месяце оперный театр Сан-Франциско поставил "Евгения Онегина". На полках книжных магазинов, библиотек и университетов США стоят книги русских авторов. Американские студенты и просто американцы покупают эти книги, читают их и изучают русскую литературу с огромным интересом", - добавила американский дипломат.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

https://ria.ru/20221128/posolstvo-1834680492.html

https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, москва