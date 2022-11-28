10:42 28.11.2022 (обновлено: 11:00 28.11.2022)
В США не отменяют русскую культуру, заявила поверенная в Москве
Поверенная в делах США в Москве заявила об уважении американцев к русской культуре
Генеральная репетиция балета "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что ряд мероприятий с артистами из России были отменены площадками, где они собирались выступать, речи об "отмене" русской культуры в США не идет, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
"Что касается наших двусторонних отношений, то мы не только держим наше посольство открытым и делаем в этом плане все, от нас зависящее, - мы еще прилагаем всевозможные усилия к сохранению контактов между людьми, сохранению культурных и образовательных связей в русле глубокого и неизменного уважения, которое мы испытываем по отношению к русской культуре, русскому искусству и русской литературе", - сказала Руд.
Вместе с тем она признала, что были случаи, когда российских артистов "не захотели принимать те площадки, на которых они собирались выступать", из-за их позиции по Украине.
"Но это не означает, что можно говорить о так называемой отмене русской культуры в США. Русская культура занимает свое место в сердцах американцев, в наших университетах, библиотеках, театрах и концертных залах. Она жива, прекрасно себя чувствует, и ей очень рады", - сказала Руд.
"Приведу пример: приближаются праздники, и по всей Америке, в больших и маленьких городах, балетные труппы и балетные школы будут ставить балет "Щелкунчик" Чайковского. В первую неделю декабря в Нью-Йоркской филармония будут исполнять Шестую симфонию Шостаковича и Шестую симфонию Чайковского. В прошлом месяце оперный театр Сан-Франциско поставил "Евгения Онегина". На полках книжных магазинов, библиотек и университетов США стоят книги русских авторов. Американские студенты и просто американцы покупают эти книги, читают их и изучают русскую литературу с огромным интересом", - добавила американский дипломат.
26 ноября, 08:00Культура стала полем битвы и столкновения цивилизаций