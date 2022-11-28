https://ria.ru/20221128/krym-1834827985.html

Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым

Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым - РИА Новости, 28.11.2022

Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым

Далеко не последний представитель власти в Киеве признал, что Украина готовилась к походу на Крым, подтвердив таким образом наличие реальных планов нападения на РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:09

2022-11-28T17:09

2022-11-28T17:09

в мире

россия

украина

киев

лдпр

верховная рада украины

леонид слуцкий (политик)

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925158_0:221:3073:1950_1920x0_80_0_0_5e4e5b616fa1fdc0dec1c38d5d079ced.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Далеко не последний представитель власти в Киеве признал, что Украина готовилась к походу на Крым, подтвердив таким образом наличие реальных планов нападения на Россию, прокомментировал глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий публикации со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского о намерениях захватить полуостров.Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, сообщило ранее издание Economist со ссылкой на Забродского, который ранее был командующим десантными войсками украинских войск, и, по данным издания, остается близок к участвующим в планировании военным кругам Украины."Секрета никто не открыл. Но публикация примечательна тем, что практически официально подтвержден факт намерений по вторжению на российскую территорию. То есть наличия реальных (!) планов нападения на Россию… По сути, далеко не последний представитель действующей власти признал, что Украина готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым. У России не было выхода, кроме как предупредить агрессию, защитить своих граждан, нашу землю", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Все "маневры" по попыткам захвата Крыма обречены на полный военный провал, а полуостров надежно укреплен, отметил политик."Любые подобные попытки получат моментальный и сокрушительный ответ", - добавил он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России это означает обсуждение отчуждения территории РФ.

https://ria.ru/20221128/krym-1834818988.html

https://ria.ru/20221127/krym-1834639923.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, лдпр, верховная рада украины, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, михаил забродский