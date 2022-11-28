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Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым - РИА Новости, 28.11.2022
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Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым
Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым - РИА Новости, 28.11.2022
Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым
Далеко не последний представитель власти в Киеве признал, что Украина готовилась к походу на Крым, подтвердив таким образом наличие реальных планов нападения на РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:09
2022-11-28T17:09
в мире
россия
украина
киев
лдпр
верховная рада украины
леонид слуцкий (политик)
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Далеко не последний представитель власти в Киеве признал, что Украина готовилась к походу на Крым, подтвердив таким образом наличие реальных планов нападения на Россию, прокомментировал глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий публикации со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского о намерениях захватить полуостров.Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, сообщило ранее издание Economist со ссылкой на Забродского, который ранее был командующим десантными войсками украинских войск, и, по данным издания, остается близок к участвующим в планировании военным кругам Украины."Секрета никто не открыл. Но публикация примечательна тем, что практически официально подтвержден факт намерений по вторжению на российскую территорию. То есть наличия реальных (!) планов нападения на Россию… По сути, далеко не последний представитель действующей власти признал, что Украина готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым. У России не было выхода, кроме как предупредить агрессию, защитить своих граждан, нашу землю", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Все "маневры" по попыткам захвата Крыма обречены на полный военный провал, а полуостров надежно укреплен, отметил политик."Любые подобные попытки получат моментальный и сокрушительный ответ", - добавил он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России это означает обсуждение отчуждения территории РФ.
https://ria.ru/20221128/krym-1834818988.html
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в мире, россия, украина, киев, лдпр, верховная рада украины, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, михаил забродский
В мире, Россия, Украина, Киев, ЛДПР, Верховная Рада Украины, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, Михаил Забродский
17:09 28.11.2022
 
Слуцкий прокомментировал публикации о намерении Киева захватить Крым

Слуцкий заявил, что Киев подтвердил наличие реальных планов нападения на Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаром "Мария" в Керченском проливе
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паром "Мария" в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Далеко не последний представитель власти в Киеве признал, что Украина готовилась к походу на Крым, подтвердив таким образом наличие реальных планов нападения на Россию, прокомментировал глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий публикации со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского о намерениях захватить полуостров.
Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, сообщило ранее издание Economist со ссылкой на Забродского, который ранее был командующим десантными войсками украинских войск, и, по данным издания, остается близок к участвующим в планировании военным кругам Украины.
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"Секрета никто не открыл. Но публикация примечательна тем, что практически официально подтвержден факт намерений по вторжению на российскую территорию. То есть наличия реальных (!) планов нападения на Россию… По сути, далеко не последний представитель действующей власти признал, что Украина готовилась к истреблению населения Донбасса и походу на Крым. У России не было выхода, кроме как предупредить агрессию, защитить своих граждан, нашу землю", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Все "маневры" по попыткам захвата Крыма обречены на полный военный провал, а полуостров надежно укреплен, отметил политик.
"Любые подобные попытки получат моментальный и сокрушительный ответ", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России это означает обсуждение отчуждения территории РФ.
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В миреРоссияУкраинаКиевЛДПРВерховная Рада УкраиныЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковМихаил Забродский
 
 
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