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Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2022
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Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт
Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2022
Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт
Киевские власти готовились к реваншу за Крым, не сомневаясь при этом в исторической справедливости воссоединения полуострова с Россией, заявил крымский... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:49
2022-11-28T16:49
владимир джаралла
михаил забродский
владимир путин
украина
киев
оон
верховная рада украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Киевские власти готовились к реваншу за Крым, не сомневаясь при этом в исторической справедливости воссоединения полуострова с Россией, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, сообщило ранее издание Economist со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского, который ранее был командующим десантными войсками украинских войск, и, по данным издания, остается близок к участвующим в планировании военным кругам Украины."Прозвучавшее признание подтверждает, что украинский режим был агрессивен и все эти годы готовился к реваншу. Особенно цинично то, что ведь никто на Западе и на Украине не сомневался в искренности волеизъявления крымчан, в исторической справедливости воссоединения, в единстве Крыма и России. И тем не менее готовы были проливать кровь людей и разрушать жизнь других, пусть и по приказу", - сказал РИА Новости Джаралла.По его словам, спецоперация на Украине сорвала замыслы киевской власти в отношении Крыма."Спецоперация оказалась масштабнее, чем думалось, но цель её остаётся неизменной - с территории соседней страны никогда не должна исходить угроза России, чтобы больше никакие планы нападения там не писались", - сказал политолог.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221128/otklyucheniya-1834784911.html
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владимир джаралла, михаил забродский, владимир путин, украина, киев, оон, верховная рада украины, россия, в мире
Владимир Джаралла, Михаил Забродский, Владимир Путин, Украина, Киев, ООН, Верховная Рада Украины, Россия, В мире
16:49 28.11.2022
 
Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт

Эксперт: Киев готовился к реваншу за Крым, понимая справедливость воссоединения с Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Киевские власти готовились к реваншу за Крым, не сомневаясь при этом в исторической справедливости воссоединения полуострова с Россией, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, сообщило ранее издание Economist со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского, который ранее был командующим десантными войсками украинских войск, и, по данным издания, остается близок к участвующим в планировании военным кругам Украины.
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"Прозвучавшее признание подтверждает, что украинский режим был агрессивен и все эти годы готовился к реваншу. Особенно цинично то, что ведь никто на Западе и на Украине не сомневался в искренности волеизъявления крымчан, в исторической справедливости воссоединения, в единстве Крыма и России. И тем не менее готовы были проливать кровь людей и разрушать жизнь других, пусть и по приказу", - сказал РИА Новости Джаралла.
По его словам, спецоперация на Украине сорвала замыслы киевской власти в отношении Крыма.
"Спецоперация оказалась масштабнее, чем думалось, но цель её остаётся неизменной - с территории соседней страны никогда не должна исходить угроза России, чтобы больше никакие планы нападения там не писались", - сказал политолог.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ДжараллаМихаил ЗабродскийВладимир ПутинУкраинаКиевООНВерховная Рада УкраиныРоссияВ мире
 
 
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