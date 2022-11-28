https://ria.ru/20221128/krym-1834818988.html

Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт

Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт - РИА Новости, 28.11.2022

Киев готовился к реваншу за Крым, считает эксперт

Киевские власти готовились к реваншу за Крым, не сомневаясь при этом в исторической справедливости воссоединения полуострова с Россией, заявил крымский... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:49

2022-11-28T16:49

2022-11-28T16:49

владимир джаралла

михаил забродский

владимир путин

украина

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Киевские власти готовились к реваншу за Крым, не сомневаясь при этом в исторической справедливости воссоединения полуострова с Россией, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, сообщило ранее издание Economist со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского, который ранее был командующим десантными войсками украинских войск, и, по данным издания, остается близок к участвующим в планировании военным кругам Украины."Прозвучавшее признание подтверждает, что украинский режим был агрессивен и все эти годы готовился к реваншу. Особенно цинично то, что ведь никто на Западе и на Украине не сомневался в искренности волеизъявления крымчан, в исторической справедливости воссоединения, в единстве Крыма и России. И тем не менее готовы были проливать кровь людей и разрушать жизнь других, пусть и по приказу", - сказал РИА Новости Джаралла.По его словам, спецоперация на Украине сорвала замыслы киевской власти в отношении Крыма."Спецоперация оказалась масштабнее, чем думалось, но цель её остаётся неизменной - с территории соседней страны никогда не должна исходить угроза России, чтобы больше никакие планы нападения там не писались", - сказал политолог.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221128/otklyucheniya-1834784911.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834735875.html

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владимир джаралла, михаил забродский, владимир путин, украина, киев, оон, верховная рада украины, россия, в мире