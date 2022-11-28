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СМИ: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году - РИА Новости, 28.11.2022
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СМИ: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году
СМИ: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году
Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году, утверждает The Economist. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:15
2022-11-28T17:55
в мире
владимир путин
михаил забродский
киев
воздушно-десантные войска россии
оон
украина
россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году, утверждает The Economist.Издание приводит слова бывшего командующего ВДВ Украины Михаила Забродского, который заявил, что "операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году"."Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего", — добавил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как пояснял российский лидер, начало спецоперации предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. Он отметил, что Вооруженные силы упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на российской территории, но уже по чужим сценариям. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, во время спецоперации удалось обнаружить документальные подтверждения того, что киевский режим готовился к атаке на территорию ДНР, ЛНР и Крыма. Минобороны, со своей стороны, опубликовало документы Нацгвардии Украины, в том числе секретный приказ, в котором подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе. Показания пленных и документы, захваченные у украинских радикалов, также свидетельствуют, что вторжение в Крым и Донбасс должно было начаться 8 марта.
https://ria.ru/20221127/krym-1834639923.html
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в мире, владимир путин, михаил забродский, киев, воздушно-десантные войска россии, оон, украина, россия
В мире, Владимир Путин, Михаил Забродский, Киев, Воздушно-десантные войска России, ООН, Украина, Россия
11:15 28.11.2022 (обновлено: 17:55 28.11.2022)
 
СМИ: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году

Экс-глава ВДВ Украины Забродский: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году, утверждает The Economist.
Издание приводит слова бывшего командующего ВДВ Украины Михаила Забродского, который заявил, что "операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году".
"Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего", — добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как пояснял российский лидер, начало спецоперации предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. Он отметил, что Вооруженные силы упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на российской территории, но уже по чужим сценариям.
По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, во время спецоперации удалось обнаружить документальные подтверждения того, что киевский режим готовился к атаке на территорию ДНР, ЛНР и Крыма. Минобороны, со своей стороны, опубликовало документы Нацгвардии Украины, в том числе секретный приказ, в котором подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в Донбассе. Показания пленных и документы, захваченные у украинских радикалов, также свидетельствуют, что вторжение в Крым и Донбасс должно было начаться 8 марта.
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В миреВладимир ПутинМихаил ЗабродскийКиевВоздушно-десантные войска РоссииООНУкраинаРоссия
 
 
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