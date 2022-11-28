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Предыдущие кризисы закалили россиян, заявил эксперт - РИА Новости, 28.11.2022
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Предыдущие кризисы закалили россиян, заявил эксперт
Предыдущие кризисы закалили россиян, заявил эксперт - РИА Новости, 28.11.2022
Предыдущие кризисы закалили россиян, заявил эксперт
Экономические кризисы, что пережила за последние почти 25 лет Россия, закалили граждан, научили их быть рациональными, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T06:03
2022-11-28T06:26
экономика
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экономические кризисы, что пережила за последние почти 25 лет Россия, закалили граждан, научили их быть рациональными, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв."Мы уже "тертые калачи", имею ввиду и отечественный бизнес, и население страны. Ведь за последние почти 25 лет, начиная с 1998 года, это для нас уже пятый кризис. И ни один из них, замечу, не привел к экономическому коллапсу", - сказал он."Кризисы лишь закалили россиян, поменяли их поведение, оно стало более грамотным, рациональным", - добавил он.Сколько раньше, рассуждает эксперт, было разговоров о том, что россияне не всегда ведут себя рационально. "Если им дать денег, они побегут валюту покупать, или, не дай бог, станут налегать на алкоголь. Но вот уже в кризис 2008-2009 годов было видно, например, что, если, банки повышают ставки, население не в магазин бежит, а в банк, и кладет средства на депозиты, поддерживая, таким образом, финансовую систему страны", - подчеркнул Широв."А во время пандемии, когда правительство проводило разовые выплаты, знаете, на что их тратили люди? В основном, по статистике, на ремонт и на товары для детей, при этом преимущественно на продукцию, производимую в нашей стране", - заметил он."То есть каждое действие по поддержке доходов населения приводит к росту спроса, что в итоге способствует развитию экономики, это ведь – 50% ВВП. Понятно, что курс на поддержание уровня жизни населения – причем, всего, а не отдельных, узких его групп - правительству необходимо продолжать и далее", - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html
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экономика, россия, российская академия наук
Экономика, Россия, Российская академия наук
06:03 28.11.2022 (обновлено: 06:26 28.11.2022)
 
Предыдущие кризисы закалили россиян, заявил эксперт

Эксперт Широв: предыдущие кризисы закалили россиян, научили их быть рациональными

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Люди идут по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экономические кризисы, что пережила за последние почти 25 лет Россия, закалили граждан, научили их быть рациональными, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв.
"Мы уже "тертые калачи", имею ввиду и отечественный бизнес, и население страны. Ведь за последние почти 25 лет, начиная с 1998 года, это для нас уже пятый кризис. И ни один из них, замечу, не привел к экономическому коллапсу", - сказал он.
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"Кризисы лишь закалили россиян, поменяли их поведение, оно стало более грамотным, рациональным", - добавил он.
Сколько раньше, рассуждает эксперт, было разговоров о том, что россияне не всегда ведут себя рационально. "Если им дать денег, они побегут валюту покупать, или, не дай бог, станут налегать на алкоголь. Но вот уже в кризис 2008-2009 годов было видно, например, что, если, банки повышают ставки, население не в магазин бежит, а в банк, и кладет средства на депозиты, поддерживая, таким образом, финансовую систему страны", - подчеркнул Широв.
"А во время пандемии, когда правительство проводило разовые выплаты, знаете, на что их тратили люди? В основном, по статистике, на ремонт и на товары для детей, при этом преимущественно на продукцию, производимую в нашей стране", - заметил он.
"То есть каждое действие по поддержке доходов населения приводит к росту спроса, что в итоге способствует развитию экономики, это ведь – 50% ВВП. Понятно, что курс на поддержание уровня жизни населения – причем, всего, а не отдельных, узких его групп - правительству необходимо продолжать и далее", - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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