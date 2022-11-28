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Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос - РИА Новости, 28.11.2022
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Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос
Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос - РИА Новости, 28.11.2022
Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос
Палестино-израильское урегулирование страдает от того, что США и союзники смещают приоритет внимания на украинский кризис, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:47
2022-11-28T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
израиль
сша
россия
ближневосточный квартет
оон
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ООН, 28 ноя – РИА Новости. Палестино-израильское урегулирование страдает от того, что США и союзники смещают приоритет внимания на украинский кризис, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд указал на меняющуюся динамику в регионе палестино-израильского конфликта, а также на смещение международных приоритетов на последствия конфликта на Украине, "которые значительно уменьшили внимание, уделяемое" конфликту между Израилем и Палестиной.Как указал Полянский, палестинская проблема "становится разменной картой в рамках череды предвыборных кампаний в Израиле". "А из международной повестки дня ее активно выдавливают США, заблокировавшие усилия Ближневосточного квартета и принятие любых значимых решений в Совете безопасности ООН. Кроме того, как мы сегодня услышали от спецкоординатора, ближневосточное урегулирование страдает и из-за приоритизации США и их союзниками украинского кризиса", - подчеркнул первый зампостпреда.Все участники Совбеза отметили рост эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, указав, что он оказался в этом году наиболее смертоносным с 2005 года. "На фоне относительной стабилизации обстановки вокруг сектора Газа после военной операции Израиля в августе сего года, жертвами которой стали по меньшей мере 49 палестинцев, включая 17 детей, не спадают волнения на Западном Берегу реки Иордан", - указал Полянский. По его словам, согласно поступающей информации, в результате силовых акций Израиля на Западном Берегу реки Иордан в этом году уже погибли более 130 человек, что сделало этот год самым кровавым с 2005 года."На фоне подобного непропорционального применения силы на оккупированных палестинских территориях продолжаются односторонние действия по созданию необратимых фактов "на земле": строительство поселений, экспроприация палестинской собственности, снос домов, произвольные аресты, нарушение статус-кво святых мест Иерусалима. При этом произвольные противоправные действия Израиля выходят за рамки Западного Берега реки Иордан и сектора Газа, затрагивая соседние арабские страны с многочисленными эпизодами нарушений их суверенитета, в том числе для совершений ударов по территории Сирии и Ливана", - отметил дипломат.Как заявил Полянский, Россия выступает против подобной защиты национальной безопасности за счет создания угроз для других стран, а также превращения ближневосточного региона в арену заочного противостояния с Ираном. "Одновременно мы решительно осуждаем атаки против мирных жителей, совершенные в Иерусалиме на прошлой неделе", - подчеркнул он. По его словам, не просматриваются и перспективы реанимирования мирного процесса, замороженного с 2015 года.
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в мире, жилье, израиль, сша, россия, ближневосточный квартет, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Израиль, США, Россия, Ближневосточный квартет, ООН
20:47 28.11.2022
 
Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос

Полянский: ближневосточное урегулирование страдает из-за внимания США к кризису на Украине

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 ноя – РИА Новости. Палестино-израильское урегулирование страдает от того, что США и союзники смещают приоритет внимания на украинский кризис, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд указал на меняющуюся динамику в регионе палестино-израильского конфликта, а также на смещение международных приоритетов на последствия конфликта на Украине, "которые значительно уменьшили внимание, уделяемое" конфликту между Израилем и Палестиной.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 20:31
Полянский рассказал об упреках в ООН западным странам по вопросу репараций
Как указал Полянский, палестинская проблема "становится разменной картой в рамках череды предвыборных кампаний в Израиле". "А из международной повестки дня ее активно выдавливают США, заблокировавшие усилия Ближневосточного квартета и принятие любых значимых решений в Совете безопасности ООН. Кроме того, как мы сегодня услышали от спецкоординатора, ближневосточное урегулирование страдает и из-за приоритизации США и их союзниками украинского кризиса", - подчеркнул первый зампостпреда.
Все участники Совбеза отметили рост эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, указав, что он оказался в этом году наиболее смертоносным с 2005 года. "На фоне относительной стабилизации обстановки вокруг сектора Газа после военной операции Израиля в августе сего года, жертвами которой стали по меньшей мере 49 палестинцев, включая 17 детей, не спадают волнения на Западном Берегу реки Иордан", - указал Полянский. По его словам, согласно поступающей информации, в результате силовых акций Израиля на Западном Берегу реки Иордан в этом году уже погибли более 130 человек, что сделало этот год самым кровавым с 2005 года.
"На фоне подобного непропорционального применения силы на оккупированных палестинских территориях продолжаются односторонние действия по созданию необратимых фактов "на земле": строительство поселений, экспроприация палестинской собственности, снос домов, произвольные аресты, нарушение статус-кво святых мест Иерусалима. При этом произвольные противоправные действия Израиля выходят за рамки Западного Берега реки Иордан и сектора Газа, затрагивая соседние арабские страны с многочисленными эпизодами нарушений их суверенитета, в том числе для совершений ударов по территории Сирии и Ливана", - отметил дипломат.
Как заявил Полянский, Россия выступает против подобной защиты национальной безопасности за счет создания угроз для других стран, а также превращения ближневосточного региона в арену заочного противостояния с Ираном. "Одновременно мы решительно осуждаем атаки против мирных жителей, совершенные в Иерусалиме на прошлой неделе", - подчеркнул он. По его словам, не просматриваются и перспективы реанимирования мирного процесса, замороженного с 2015 года.
Совбез ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 00:40
Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖильеИзраильСШАРоссияБлижневосточный квартетООН
 
 
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