https://ria.ru/20221128/krizis-1834879894.html

Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос

Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос - РИА Новости, 28.11.2022

Полянский назвал причину, по которой страдает ближневосточный вопрос

Палестино-израильское урегулирование страдает от того, что США и союзники смещают приоритет внимания на украинский кризис, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:47

2022-11-28T20:47

2022-11-28T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

ближневосточный квартет

оон

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ООН, 28 ноя – РИА Новости. Палестино-израильское урегулирование страдает от того, что США и союзники смещают приоритет внимания на украинский кризис, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд указал на меняющуюся динамику в регионе палестино-израильского конфликта, а также на смещение международных приоритетов на последствия конфликта на Украине, "которые значительно уменьшили внимание, уделяемое" конфликту между Израилем и Палестиной.Как указал Полянский, палестинская проблема "становится разменной картой в рамках череды предвыборных кампаний в Израиле". "А из международной повестки дня ее активно выдавливают США, заблокировавшие усилия Ближневосточного квартета и принятие любых значимых решений в Совете безопасности ООН. Кроме того, как мы сегодня услышали от спецкоординатора, ближневосточное урегулирование страдает и из-за приоритизации США и их союзниками украинского кризиса", - подчеркнул первый зампостпреда.Все участники Совбеза отметили рост эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, указав, что он оказался в этом году наиболее смертоносным с 2005 года. "На фоне относительной стабилизации обстановки вокруг сектора Газа после военной операции Израиля в августе сего года, жертвами которой стали по меньшей мере 49 палестинцев, включая 17 детей, не спадают волнения на Западном Берегу реки Иордан", - указал Полянский. По его словам, согласно поступающей информации, в результате силовых акций Израиля на Западном Берегу реки Иордан в этом году уже погибли более 130 человек, что сделало этот год самым кровавым с 2005 года."На фоне подобного непропорционального применения силы на оккупированных палестинских территориях продолжаются односторонние действия по созданию необратимых фактов "на земле": строительство поселений, экспроприация палестинской собственности, снос домов, произвольные аресты, нарушение статус-кво святых мест Иерусалима. При этом произвольные противоправные действия Израиля выходят за рамки Западного Берега реки Иордан и сектора Газа, затрагивая соседние арабские страны с многочисленными эпизодами нарушений их суверенитета, в том числе для совершений ударов по территории Сирии и Ливана", - отметил дипломат.Как заявил Полянский, Россия выступает против подобной защиты национальной безопасности за счет создания угроз для других стран, а также превращения ближневосточного региона в арену заочного противостояния с Ираном. "Одновременно мы решительно осуждаем атаки против мирных жителей, совершенные в Иерусалиме на прошлой неделе", - подчеркнул он. По его словам, не просматриваются и перспективы реанимирования мирного процесса, замороженного с 2015 года.

https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831769711.html

https://ria.ru/20221103/oon-1828829932.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жилье, израиль, сша, россия, ближневосточный квартет, оон