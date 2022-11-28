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Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов - РИА Новости, 28.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221128/koronavirus-1834837843.html
Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов
Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов - РИА Новости, 28.11.2022
Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов
Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:50
2022-11-28T17:50
распространение коронавируса
юньнань
китай
сиднейский университет
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам, вызвавшим две пандемии.Как следует из опубликованного препринта статьи, команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае."Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них – новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с (вызвавшими пандемию в 2003 и 2019 годах – ред.) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года", - говорится в исследовании.Наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.Отмечается, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов."Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу", - заявил газете Telegraph соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс.
https://ria.ru/20221125/covid-19-1834138145.html
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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юньнань, китай, сиднейский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Юньнань, Китай, Сиднейский университет, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
17:50 28.11.2022
 
Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов

Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов, в том числе близкий к COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в лаборатории
Медицинский сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский сотрудник в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам, вызвавшим две пандемии.
Как следует из опубликованного препринта статьи, команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае.
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25 ноября, 10:51Распространение коронавируса
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"Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них – новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с (вызвавшими пандемию в 2003 и 2019 годах – ред.) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года", - говорится в исследовании.
Наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.
Отмечается, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов.
"Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу", - заявил газете Telegraph соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс.
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Распространение коронавирусаЮньнаньКитайСиднейский университетКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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