https://ria.ru/20221128/koronavirus-1834837843.html

Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов

Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов - РИА Новости, 28.11.2022

Ученые обнаружили у летучих мышей пять новых вирусов

Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:50

2022-11-28T17:50

2022-11-28T17:50

распространение коронавируса

юньнань

китай

сиднейский университет

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам, вызвавшим две пандемии.Как следует из опубликованного препринта статьи, команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае."Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них – новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с (вызвавшими пандемию в 2003 и 2019 годах – ред.) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года", - говорится в исследовании.Наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.Отмечается, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов."Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу", - заявил газете Telegraph соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс.

https://ria.ru/20221125/covid-19-1834138145.html

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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юньнань, китай, сиднейский университет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19