https://ria.ru/20221128/koronavirus-1834692980.html

В Москве за сутки госпитализировали 92 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 92 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 92 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 783 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:14

2022-11-28T11:14

2022-11-28T11:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 783 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 783, госпитализированы 92 человека, выздоровели 632 человека, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 1061 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 254 496 случаев коронавируса, выздоровели 3 061 811 человек, умерли 46 956 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество