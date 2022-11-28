https://ria.ru/20221128/koronavirus-1834692358.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 18 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 18 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 18 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлен 101 случай COVID-19, госпитализировано 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:12
2022-11-28T11:12
2022-11-28T11:12
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 101 случай COVID-19, госпитализировано 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 101, госпитализировано 18 человек, выздоровело 104 человека за сутки, пять человек умерло", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 219 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 18 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 101 новый случай COVID-19, умерли пять человек